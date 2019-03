Dalla Protezione civile l'aiuto che potrebbe salvare la faccia alla Lega

ROVIGO - La lista dei rifiuti alla candidatura a sindaco di Rovigo è assai lunga per la Lega: dagli iniziali di Valeria Cittadin, Lucio Taschin, per passare alla coppia di Berti, l'avvocato Giampietro e l'ex direttore di Cassa edile Franco, per arrivare a quello di poche ore fa, ovvero di Monica Giordani.Su Gambardella le maggiori aspettative: il suo ruolo di prestigio sarebbe speso per coalizzare tutto il cendrodestra, la sua posizione di dipendente della Regione Veneto in servizio alla Provincia di Rovigo una garanzia nei confronti dei rapporti a Venezia con il governatore Luca Zaia, commissario straordinario della Protezione civile regionale e sempre in prima linea negli interventi di aiuto alle popolazioni colpite da disagi.L'impressione è che, qualora accettasse di correre come primo cittadino del comune di Rovigo nel post Bergamin, lo farà più per spirito di servizio, proprio del suo ruolo, piuttosto che per voglia di vincere o di affermazione. Il candidato sembra esserci, dal tavolo regionale la squadra da "cucirgli" attorno.