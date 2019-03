Il diamante di via Vittorio Veneto torna a tingersi d'azzurro

ROVIGO - Domenica 24 marzo è in programma a Rovigo un raduno della selezione italiana di baseball Under 13 e Under 14. Il Baseball Softball Club aprirà le sue porte a una cinquantina di ragazzi nati nel 2005 e al loro staff tecnico, offrendo tutto il supporto necessario per le attività sul campo. L'appuntamento conferma la posizione di primo piano occupata dalla società rodigina nel panorama del baseball giovanile italiano; complice il completamento dell'impianto della Tassina, ormai in dirittura d'arrivo, appuntamenti di questo tipo in futuro potrebbero essere sempre più frequenti.

Davide Sartini, manager dell'Italia Under13 e Under14, sarà assistito dai pitching coach Lucio Taschin e Mario Benetti, dai coach Raffaele Gentili e Luca Costa, e dal preparatore atletico Daniele Santolupo. Alle 10.30 il via agli allenamenti. Tra i convocati azzurri anche i rodigini Giovanni Rizzati e Giorgio Frigato; con loro giovani provenienti dalle più quotate società di tutta Italia. Il raduno rodigino sarà propedeutico al Camp MLB che si terrà a Ronchi dei Legionari dal 29 luglio al 2 agosto.

Nel weekend proseguirà anche la preparazione delle squadre del Baseball Softball Club Rovigo in vista della nuova stagione, caratterizzata dal consueto sostegno di Itas Assicurazioni e Adriatic Lng. Sabato 23 marzo, le ragazze del Softball di Serie A2 faranno visita al New Softball Bologna per confermare le buone indicazioni avute dalla prima amichevole contro Ronchi dei Legionari. Domenica toccherà alla prima squadra rossoblù: a poche settimane dall'esordio in Serie B il roster del manager Fidel Reinoso si confronterà con i Dragons a Castelfranco Veneto.