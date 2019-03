Il Veneto sarà rappresentato dai "genietti" di Rovigo alle olimpiadi di Problem Solving

Duplice arresto: sgominato traffico di esseri umani in Polesine

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA Andavano a prendere pakistani e siriani in Slovenia per portarli in Italia in macchina, nella fattispecia a Polesella. Da lì poi se ne andavano in Germania o in altri luoghi. I carabinieri di Rovigo con l'indagine "Caronte" hanno scoperto la tratta che potrebbe anche avere radici più profonde.