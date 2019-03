Fregnan e Corcioni sempre tra i migliori 

PORDENONE - Fine settimana intensO per i campioni del Mondo kata Under 35 nel Katame No Kata, Andrea Fregnan (Asd Eurobody) e Pietro Corcioni (Yawara Verona), che nel fine settimana hanno dovuto dimostrare a tutti che sono loro i migliori esecutori del Katame No Kata (Kata Judo della Lotta a aTerra) a livello Europeo, destreggiandosi, sabato 23 marzo 2019, in un contesto Europeo, nella gara organizzata dalle Eju (European Judo) dove nel bel Palazzetto dello Sport di Pordenone, si sono confrontate 48 coppie nei 5 Kata judo, ben 9 le coppie nel Katame No kata:

Fregnan Andrea e Corcioni Pietro (Ita) - Campioni Del Mondo Under 35Proietti Stefano e Varazi Alessandro (Ita)Cester Massimo e Mauri Davide (Ita)Chiara Michael e Corvetti Marco (Ita)Fourmaux Nicolas e Nguyen Van Loc Jean Daniel (Fra) - Vice Campioni Del Mondo Under 35Odriguez Eloy Carlos e Toussaint Emmanuel (Fra)Yung Dmtry e Shchetinskiy Sergey (Rus)Stauffer Sonia e Kuebler Michele (Sui)Wenzl Vanessa e Heinrich Mattias (Aut)

Nella fase dei preliminari, venivano ammessi alla finale, le prime 4 coppie, e come da previsione la sfida era tra Italia, con le coppie Fregnan – Corcioni e Proietti – Varazzi, contro le 2 coppie Francesi: Fourmaux- Nguyen e Rodriguez-Toussaint,.

Classifica preliminari:

Cester Massimo e Mauri Davide (Ita) Punti 385,5Yung Dmtry e Shchetinskiy Sergey (Rus) Punti 373,0Stauffer Sonia e Kuebler Michele (Sui) Punti 370,5Wenzl Vanessa e Heinrich Mattias (Aut) Punti 370,0Chiara Michael e Corvetti Marco (Ita) Punti 369,5

Ma come ormai succede spesso, la coppia di fuoriclasse che dimostrano essere Fregnan E Corcioni, nella finale riescono a recuperare e sorpassare la sempre temuta e forte coppia Proietti E Varazi,

Classifica Finale:

Grande soddisfazione, ma già con il pensiero all’indomani, 24 marzo 2019, sempre a Pordenone per disputare il “Trofeo Judo Kata Villanova” gara valida per il “Gran Prix Judo Kata 2019”.

Domenica 24 marzo 2019, sempre nel Palazzetto di Pordenone si va a disputare il “Trofeo Kata Judo Citta’ di Villanova” gara valida per il Gran Prix Judo Kata 2019, nel Katame No Kata 10 le coppie in gara, oltre alla coppia dei Campioni Veneti, Andrea Fregnan e Pietro Corcioni, anche la coppia forte Umbra, Stefano Proietti E Alessandro Varazi, poi 2 coppie del Friuli Venezia Giulia, 1 coppia del Piemonte, 1 coppia della Lombardia, 2 coppie dell’Emilia Romagna 1 coppia delle Marche e 1 coppia della Toscana.

Gara arbitrata da 3 Giudici Nazionali (di solito sono 5) .

Nella Classifica finale un risultato non del tutto capito, comunque la classifica ha dimostrato che Fregnan e Corcioni sono tra i migliori d’Italia e a livello internazionale.

Classifica finale del podio del Katame No Kata

Proietti Stefano - Varazi Alessandro (UMB) punti 411.50

Fregnan Andrea - Corcioni Pietro (VEN) punti 402.00

Cester Massimo - Mauri Davide (FVG) punti 391.50

Prossimo Impegno nel Katame No Kata per la coppia FRegnan e Corcioni, il 06-07 aprile 2019 a Siena per una gara per Regioni e i nostri atleti gareggeranno per il Veneto.