Compleanno del Teatro Sociale. Il programma della festa

ROVIGO - Compleanno importante per il teatro Sociale, “200 anni, una bella età se portati bene” commenta il commissario Nicola Izzo. Quatto le manifestazioni promosse per l’importante ricorrenza che prenderanno il via il 4 aprile. Ad aprire le celebrazioni sarà il concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza, diretta dal Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso. 102 elementi del corpo bandistico che già nel 202 fu in città. “Quindi un ritorno in grande stile - spiega il comandate della Guardia di Finanza provinciale Dario Guarino,-. Un concerto per cittadinanza e città di un complesso bandistico di prim’ordine. Sono particolarmente orgoglioso di questa iniziativa, il programma sarà legato al territorio con musica classica, contemporanea e jazz, ma non lo sveliamo però”.

L’indomani sarà aperta la mostra “200 di questi anni” in Pescheria muova con l’esposizione di una serie di elementi di allestimenti scenici creati dal laboratorio del Teatro, in occasione di produzioni liriche realizzate per proprio conto o in collaborazione con altri teatri. Per l'occasione ci saranno visite guidate gratuite alla mostra con i seguenti orari: mattino 9-10-11-12 aprile ore 10.30; pomeriggio 6-7-12-14 aprile ore 17.30 e 11-13 aprile dopo i convegni al Ridotto.

Due i momenti di riflessione e di focus storiografico: l’11 aprile al Ridotto alle 15 con l’ordine degli Archetti sarà realizzata la tavola rotonda che sottolinea l’architettura del Sociale; mentre il 13 aprile alle 17, sempre al Ridotto, verrà raccontato e spiegato il periodo di storia che ha visto la presenza a Rovigo dell'imperatore Francesco I, che fu anche al nostro teatro. “Sarà l'occasione per fare un quadro politico, sociale ed economico dell'epoca e di come viveva la nostra città in quel periodo” ha spiegato Maurizio Romanato giornalista.

Il momento clou sarà quello conclusivo con una selezione dell'opera L'Adelaide di Borgogna che il 26 aprile 1819 inaugurò il Teatro. Una revisione moderna a cura di Franco Piva, realizzata in forma selettiva su musiche di Pietro Generali. Il maestro Massimo Contiero ne farà la narrazione.

“La popolarità di Generali – ha spiegato il direttore artistico Claudio Sartorato,-, fu inferiore solo a Rossini. Ci sarà la grande Orchestra Regionale Filarmonia Veneta in collaborazione con il Conservatorio “Francesco Venezze” di Rovigo – Coro Lirico Veneto. Gli ingredienti ci sono tutti per una chiusura in grande stile”.

Ulteriori momenti di ricordo e divulgazione del Teatro sarà l'annullo filatelico e le due targhette, una dedicata a Gabbris Ferrari, regista, docente all'Accademia di Venezia e artefice di laboratori e scenografie con allestimenti al Museo Grandi Fiumi; l'altra all'editorialista Sergio Garbato sempre vicino al Teatro e alla storia culturale cittadina.

Presenti alla conferenza di presentazione alla stampa tenutasi al Ridotto Valentina Noce, vice presidente Fondazione Rovigo Cultura, Cristina Folchini, presidente Asm, set, Gian Michele Gambato vice presidente Confindustria Venezia – delegato territoriale di Rovigo, l'assessore regionale Cristiano Corazzari "che avrebbe voluto essere presente e ci ha fatto giungere il suo saluto e tutti gli sponsor in generale grandi e piccoli che hanno sostenuto l'evento - ha concluso Izzo - un ringraziamento lo rivolgo all'istituto alberghiero Cipriani di Adria, che sarà al nostro fianco”.