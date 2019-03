Sanità pubblica saccheggiata, la Cgil in soccorso

ROVIGO – La Cgil in cerca di risposte sulla sanità. “Per noi c'è un'emergenza riguardante i servizi socio-sanitari in Polesine” ha detto Pieralberto Colombo, segretario generale della Cgil di Rovigo, assieme a Davide Benazzo della Fp-Cgil e Nicoletta Biancardi dello Spi-Cgil.

“Negli ultimi mesi, fatto mai accaduto prima, nelle assemblee che si svolgono nei luoghi di lavoro, ci si chiede se non si possa fare nulla per quanto riguarda l'impoverimento dei servizi della sanità”. Per questo motivo è stato organizzato per mercoledì 27 marzo alle 17.30 all'interno dell'aula magna della Cittadella sanitaria di Rovigo un convegno dal titolo “Piano socio-sanitario, il futuro del Polesine, schede ospedaliere e territorio”. Dopo i saluti del direttore generale dell'Ulss 5 Polesana, Antonio Compostella, ci saranno gli interventi di Cristiano Corazzari, assessore della Regione Veneto, Graziano Azzalin e Patrizia Bartelle consiglieri regionali e Franco Vitale, presidente della conferenza dei sindaci dell'Ulss 5. E' previsto anche un question time con Domenico Mantoan, dirigente generale dell'area Sanità e sociale della Regione Veneto; a coordinare i lavori sarà Davide Benazzo della segreteria Fp Cgil di Rovigo.

“Abbiamo pensato come un momento di confronto – spiega Colombo - ma abbiamo anche pensato ad un ruolo di facilitatori che metta insieme tutta la politica polesana che ha ruoli di responsabilità per mettere a sistema l'impegno che solleciteremo a Mantoan per prendersi cura della sanità e di tutti i servizi di assistenza del nostro territorio. Non escludiamo di prendere anche altre iniziative di vertenza con altre iniziative se le cose resteranno così”. Per quanto riguarda le schede ospedaliere Colombo spiega che penalizzano il Polesine e favoriscono i privati: “Basti pensare ad Adria dove di fatto la chirurgia e urologia si spostano nelle mani dei privati, mentre a Trecenta viene meno la riabilitazione che è sempre stato una parte importante che ha sempre funzionato bene, costringendo la gente a venire nella casa di cura. Tutto questo mentre rimangono irrisolte le questioni dell'assistenza diffusa nel territorio soprattutto per quei pazienti che non possono stare in ospedale e non hanno quella risposta intermedia nel territorio”.