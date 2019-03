Successo per la 13esima edizione della festa del Tartufo del Delta del Po

Tommaso Ruzza campione regionale

ARTI MARZIALI PORTO VIRO (ROVIGO) Domenica 24 marzo 2019, al Palazzetto E. Cornaro in via Martin Luther King a Jesolo (Ve) si è svolto il “1° Trofeo Judo Città di Jesolo” gara valida per il campionato Regionale Fijlkam Esordienti, hanno gareggiato per il Team Judo Eurobody: Tommaso Ruzza cat. Under 13 - M Kg. – 60; Federico Marangon cat. Under 15 M Kg. -60, Tommaso Bonandin