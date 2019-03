Vittoria determinate per la vittoria del campionato 

UDINE - Under 18 della FTGI Rugby Polesine che conquista una vittoria determinate a Udine con il punteggio di 36 a 33. Con questo risultato i ragazzi di Bonini e Anouer hanno conquistato matematicamente il diritto per disputare le semifinale per accedere al campionato élite del prossimo anno.

Tuttavia la partita è stata ricca di emozioni con una vittoria aLL’ultimo respiro dei ragazzi polesani che, dopo un primo tempo deludente, sono riusciti a recuperare il risultato e vincere una partita che sembrava in mano ai friulani. Primo tempo che si concludeva infatti meritatamente con il vantaggio dei padroni di casa con il punteggio di 28-12 con una prima frazione di gioconel corso della quale i polesani sono apparsi spenti e svogliati, incapaci di reagire ai continui attacchi degli avversari che si portano subito in vantaggio dopo soli 8 minuti. FTGI Polesine che fatica a trovare il pallino del gioco ma che nonostante ciò al 18' pareggia i conti con Fedoul Kamal.

Quando sembra cambiare l’inerzia della partita è da questo momento che inizia un black-out dove in pochi minuti i ragazzi polesani riescono a subire ben tre mete ritrovandosi sotto di 21 punti. Con la gara che sembrava ormai sfuggita di mano, sullo scadere del primo tempo si accendono le speranze di recupero con Tommaso Milani che porta l'ovale oltre la linea di meta e ferma il punteggio del primo tempo sul 28-12.

Nel secondo tempo la musica cambia. Con orgoglio e determinazione i ragazzi polesani, in soli 14 minuti, riescono nell'impresa e ribaltano il risultato andando a segnare ben 4 mete: al 5' con Luca Maldi, al 9' con Enrico Sartori, al 12' con Damiano Pirolo che sfonda letteralmente la difesa avversaria e segna in mezzo ai pali portando in vantaggio la franchigia ed infine al 14’ con Matthew Crivellaro che porta il punteggio sul 36-28 per i blu-azzurri.

Al 19' i padroni di casa, a causa di una disattenzione difensiva, riescono a segnare ancora ed accorciano le distanze, ma non basta, con la partita che termina appunto con il punteggio finale per 36 a 33 per la Franchigia.

La FTGI Rugby Polesine conquista quindi cinque punti determinanti che decretano la vittoria matematica del campionato meritocratico veneto con due giornate di anticipo e che lancia direttamente i Polesani in semi- finale per la conquista dell'élite.

Sono scesi in campo: Sartori E., Visentin L., Maldi L., Taddia A., Milani T., Borin P., Crivellaro M., Cestaro A., Feddoul K., Callegari L:, Bettarello T., Scolaro M., Garbo N., Bisan N. e Pirolo D..

Sono subentrati: Savella C., Bergamini M. e Tringali S..

Prossimo appuntamento per i ragazzi polesani per Domenica 7 Aprile quando i ragazzi polesani faranno visita al Rugby Casale sul Sile.