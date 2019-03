Il diamante rodigino si è vestito d’azzurro 

ROVIGO - E’ stato un weekend pirotecnico per il Baseball Softball Club Rovigo. A poche settimane dal via della stagione sono scese in campo quasi tutte le formazioni rossoblù, impegnate in test amichevoli che hanno dato buoni riscontri e utili indicazioni da cui ripartire per i prossimi allenamenti.

A catalizzare l’attenzione nel fine settimana è stato, però, il raduno della Selezione italiana riservata agli atleti nati nel 2005, che a Rovigo ha dato il via al cammino che porterà ad allestire una competitiva Nazionale Under 15 competitiva e permetterà di aspirare al Cadet Elite Camp della Major League Baseball che si terrà tra fine luglio e i primi di agosto a Ronchi dei Legionari. Quaranta giovani atleti, provenienti soprattutto da club del Nord Italia, domenica 24 marzo si sono ritrovati sul diamante di via Vittorio Veneto per un try out di oltre quattro ore, sotto gli occhi attenti del manager Davide Sartini, coadiuvato dai coach Luca Costa, Raffaele Gentili, Mario Benetti, Lucio Taschin e dal preparatore atletico Daniele Santolupo. Ricco il programma proposto, con test atletici, valutazioni sui singoli ruoli e analisi della battuta. Ad assistere agli allenamenti al campo della Tassina, che a breve vedrà ultimati i lavori a spogliatoi e tribune, tanti genitori, anch’essi protagonisti di una giornata davvero riuscita, che conferma il ruolo di primo piano a livello nazionale del Baseball Softball Club Rovigo.

Nella stessa giornata la prima squadra maschile dell’Itas Assicurazioni Baseball Softball Club Rovigo è scesa in campo a Castelfranco Veneto per la seconda amichevole del suo prestagione. Buona la prova dei rossoblù, nonostante una flessione nel finale: avanti 11-2, i ragazzi del manager Fidel Reinoso si sono fatti rimontare dai Dragons fino all’11-12. Note positive soprattutto in attacco, apparso già performante, mentre la difesa necessità di qualche registrazione. In campo l’intero roster, compresi i tanti giocatori che fra meno di tre settimane per la prima volta si affacceranno al campionato di Serie B.

Doppia vittoria per le ragazze del Softball, impegnate sul campo del New Softball Bologna. In gara uno le polesane si sono imposte 11-6, in gara due un più tirato 6-5. Larga vittoria anche per l’Under 18 dell’Adriatic Lng Baseball Softball Club Rovigo: nel primo test stagionale i rossoblù hanno superato il Villafranca per 12-3. Il weekend ha visto per la prima volta in campo anche le formazioni Under 15 e Under 12. A San Martino Buon Albergo è andato in scena un torneo amichevole che ha consentito ad entrambe le squadre rossoblù di testarsi con i pari età di Crazy Sambonifacese e Dynos Verona. Nel bilancio dell’Under 15 un passo falso contro la Sambonifacese (8-12) e un pronto riscatto contro i Dynos, sconfitti 9-6. Due battute d’arresto per un’Under 12 ancora in fase di rodaggio (4-10, 6-9), ma non mancano le buone indicazioni e l’ottimismo per puntare a una stagione da protagonisti.