Donati più di 7mila euro a Rocca Pietore

LENDINARA (RO) – Si è chiusa più che positivamente la prima fase del progetto di raccolta fondi “Pro Rocca Pietore” promossa e sostenuta dall'Avis Gino Favaro di Lendinara. Dai progetti effettuati dalle varie associazioni coinvolte, al netto delle varie spese, sono stati raccolti in tutto 10.060,23 euro che, tolte le spese di organizzazione, sono 7.200 euro che saranno destinati ad aiutare le popolazioni colpite lo scorso anno dal maltempo che flagellò il Veneto.Le iniziative messe in campo per la raccolta fondi sono state il concerto di Natale del corpo bandistico città di Lendinara, la donazione di Attivamente Prima persona, dell’associazione Chiarastella e della Protezione civile, il ricavato dei concerti Voci di donna per il Veneto e di quello dei Relics organizzato da Mototravel.it. Da evidenziare particolarmente il sostegno dei privati e delle aziende che hanno donato una cifra di 2mila euro che ha permesso di raggiungere tale risultato. L’Avis di concerto con l'amministrazione comunale ringrazia chi ha collaborato per la realizzazione del progetto. “Il bonifico di 7.260 lo abbiamo fatto ed è già andato a buon fine” spiega Bruno Pettini del direttivo dell'associazione.Il secondo step, che andrà ad incrementare tale somma sarà la realizzazione e la vendita del dvd del concerto tenutosi a Lendinara dei “I Relics”, cover band dei Pink Floyd attraverso cui si continuerà a sostenere l'azione di beneficenza. Chi volesse ancora contribuire nel dare il proprio contributo per Rocca Pietore può passare nella sede di Avis, in via Montegrappa 1.