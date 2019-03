"Legge sul dopo di noi”, una tavola rotonda il 5 aprile col Rotary

ADRIA (RO) – Una tavola rotonda del Rotary club di Rovigo con il Rotary Club di Adria e il patrocinio del distretto Rotary 2060, del Comune di Adria, della Provincia di Rovigo e dell’Ulss 5 Polesana per parlare della “legge sul dopo di noi”. L'importante incontro si terrà venerdì 5 aprile alle 17 nell'aula magna dell’istituto alberghiero “Cipriani” di Adria in via Aldo Moro, 1 e riguarderà la legge numero 112 del 2016 che punta a promuovere l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone gravemente disabili, minori o adulte, anche dopo la mancanza dell’assistenza genitoriale o del sostegno familiare, lasciando alle Regioni il compito di mettere in campo specifici programmi attuativi. Essa prevede, inoltre, particolari strumenti giuridici (tra cui il Trust) per garantire una gestione dei beni di famiglia a sostegno della persona disabile dopo la perdita dei genitori.

Appare quindi particolarmente importante diffondere la conoscenza degli aspetti innovativi di questa normativa, che sono stati esaminati sotto diversi profili: giuridico, economico e applicativo.

La tavola rotonda vuole quindi esplorare anche la questione di quali strumenti e risorse possano essere messi in campo per le persone fragili non contemplate dalla legge 112/2016 e cioè le persone con disabilità lieve e media, che pure si trovano esposte a situazioni di grave difficoltà nel momento della perdita del sostegno familiare.

Il programma prevede alle 17 i saluti istituzionali e gli interventi di apertura da parte di Livio Penzo, presidente del Rotary club di Adria, Francesco Lazzarini dell'istituto professionale di Stato, “Cipriani”, Omar Barbierato, sindaco di Adria, Antonio Compostella, direttore generale dell'Ulss 5 Polesana, Cristiano Corazzari, assessore al Territorio, Cultura, sicurezza della Regione Veneto, Ivan Dall'Ara, presidente della Provincia, Franco Bettoni, presidente dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro e della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità, Riccardo De Paola, governatore Rotary del Distretto 2060. Alle 17.30 inizierà la tavola rotonda con gli interventi dei notai Paolo Broccoli e Simonetta Doro, cui seguiranno Arrigo Cipriani di Harry's bar, Barbara Giunta, responsabile dei progetti di inclusione del “Cipriani”, Leda Bonaguro, della Fondazione Cariparo, Ugo Brasioli dell'associazione “La Volanda” di Badia Polesine e Daniela Vicentini dell'associazione “La casa volante” di Legnago. Modera l'incontro Vincenzo Rebba del Rotary club di Rovigo. Alle 18.45 sarà presentato il portale www.oggidopodinoi.it mentre alle 19 si terrà il dibattito con il pubblico; alle 19.30 è prevista la conclusione dei lavori e chiusura dei lavori da parte del presidente del Rotary club di Rovigo, Marco Avezzù Pignatelli.