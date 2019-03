Ufficializzati i gironi del Torneo

ROVIGO - Ci sono i gironi, il comitato organizzatore ha ufficializzato i sette raggruppamenti delle ventuno squadre presenti alla 45esima edizione del Torneo Internazionale di rugby “Aldo Milani”. Il 13 e 14 aprile saranno presenti allo stadio Battalgini squadre e franchigie da quasi ogni regione d’Italia e i sudafricani dei Buffalo’s. Nel girone A il San Donà detentrice del Trofeo troverà FTGI Colleferro Appia, FTGI Euganei, mentre i padroni di casa della Monti Junior Rovigo Under 16 affronteranno Roma Legio Invicta XV,e Province dell’Ovest Rugby.

La manifestazione è organizzata anche quest’anno grazie al Patrocinio della Fir (Federazione Italiana Rugby), della Regione Veneto, Provincia e Comune di Rovigo, del CRVeneto, del Coni e del Panathlon, e della FemiCz Rugby Rovigo Delta, sempre in prima fila a sostenere il “Milani” oltre alla collaborazione di tutte le altre realtà rugbystiche del territorio, cui non mancheranno naturalmente anche quest’anno gli Old della Rugby Rovigo con i loro immancabili ed irrinunciabili servizi.

“Da sempre il Panathlon è vicino al Torneo Aldo Milani - il commento del presidente del service rodigino, Gianpaolo Milan - che rappresenta una bellissima cornice di giovani sportivi che arrivano a Rovigo con la voglia di confrontarsi sul campo per aggiudicarsi uno dei Trofei più importanti del panorama del rugby under 16 nazionale.

Due giorni di rugby intenso e ai ragazzi auguro di mantenere sempre quello spirito di lealtà e correttezza sportiva che deve caratterizzare sempre la pratica dello sport e che sappiamo essere ben radicato nel rugby”. Panathlon di Rovigo che consegnerà per la 22esima edizione consecutiva il premio Fair Play rivolto ad un singolo giocatore, un dirigente, o una squadra che durante la manifestazione si è particolarmente distino rappresentando i valori del service.

Il Torneo vedrà in palio anche quest’anno i numerosi premi speciali come la Targa Vittorio ‘Biso’ Bordon, la Targa Stefano Casotti, la Targa Paolo Cesaro, il Trofeo Andrea Dal Martello, la Targa Ciar, il Trofeo delle Felci d’Oro, il Premio intitolato a Nicola Perin e il Trofeo Fair-Play del Panathlon,

Girone A: Rugby San Donà, FTGI Colleferro Appia, FTGI Euganei

Girone B: AP Partenope Rugby, FTGI Rugby Polesine, Rugby Milano

Girone C: SS Lazio Rugby Junior, VII Rugby Torino, Sud Tirolo Rugby

Girone D: Roma Legio Invicta XV, Monti Rugby Rovigo Junior, Province dell’Ovest Rugby

Girone E: Buffalo’s, FTGI Valpolicella West Verona, Cus Genova

Girone F: Verona Rugby Junior, Unione Rugby L’Aquila, Arvalia Villa Pamphili Rugby Roma

Girone G: Petrarca Rugby Junior, Grifoni Rugby Oderzo, Nea Ostia Rugby