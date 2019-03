Manifestazione che si annuncia molto partecipata, in 200 dal Polesine

ROVIGO - Anche la Cgil di Rovigo parteciperà sabato 30 marzo a Verona alla importante manifestazione (con la presenza di Susanna Camusso e Maurizio landini) a fianco di tutte e tutti coloro che vogliono difendere i diritti di libertà delle donne, delle famiglie arcobaleno, del mondo Igbt ed in generale i diritti civili che tanto faticosamente nel corso degli anni sono stati conquistati anche nel nostro Paese.

Sono circa 200 le persone in partenza da Rovigo e Provincia con tre corriere ed auto: lavoratrici lavoratori, giovani, pensionati e molti appartenenti ad associazioni del territorio che condividono che è necessario mobilitarsi pacificamente ma con decisione per sostenere che una società aperta e rispettosa delle differenze è alla base di una vera convivenza civile e democratica e rappresenta un'opportunità di maggior benessere, sia sociale che economico.

Una manifestazione che si annuncia molto partecipata e che si caratterizzerà per i toni festosi e colorati. Una manifestazione che vuole anche dire no alla messa in discussione delle libertà civili, a cominciare da quelle delle donne (legge 194 su tutte) e della tolleranza come sta invece accadendo in modo preoccupante negli ultimi tempi.

“Pur nel rispetto della libertà di ciascuno di esprimere le proprie idee - sottolinea Pieralberto Colombo - è grave in tal senso che autorevoli esponenti dell'attuale Governo, oltre al Governatore della Regione Veneto, abbiano aderito al Congresso mondiale delle famiglie che si terrà a Verona negli stessi giorni perché le esplicite idee che sono alla base di quel congresso sono al contrario liberticide, intolleranti ed oscurantiste e vorrebbero far tornare indietro le democrazie occidentali a tempi drammatici anche per il nostro Paese, soprattutto nei confronti del ruolo della donna nella società. Anche per questo parteciperemo con convinzione alla manifestazione di Verona, per riaffermare insieme a moltissime donne ed uomini che solo una società libera ed inclusiva, che non discrimini gli esseri umani in base al proprio sesso, razza o orientamento sessuale, può avere un futuro”.