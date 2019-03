ADRIA (RO) - “La fibra ottica arriverà a Bottrighe, Bellombra e Baricetta, grazie a un progetto promosso e finanziato dal ministero dello Sviluppo economico ”. A darne notizia il sindaco Omar Barbierato nel corso del consiglio comunale del 29 marzo.

A rendere possibile la realizzazione della rete di fibra ottica per la banda ultra larga nelle tre frazioni, la convenzione tra il Comune di Adria e Infratel Italia spa.

“Si tratta di un progetto a livello nazionale - afferma il consigliere comunale con delega alle Reti tecnologiche e Servizi informativi, Simone Donà, all’indomani della seduta pubblica - Un’iniziativa che porterà la fibra ottica nelle aree bianche del paese, (aree al momento non redditizie per le societá di telecomunicazioni) portando la fibra a 6.753 comuni, interessando 9,3 milioni di unità immobiliari e 500mila sedi di impresa e pubbliche amministrazioni”.

Nel Veneto il piano Bul prevede di cablare 579 comuni, raggiungere circa 1.000.000 di abitazioni e di realizzare 11.000 chilometri di rete fibra ottica per un investimento economico di circa 400 milioni di euro finanziato dal ministero dello Sviluppo economico e dalla Regione Veneto.

La rete ultra veloce verrà progettata, costruita e mantenuta da Open Fiber spa è realizzata in modalità Fiber to the home, letteralmente “fibra fino a casa” spiega nei dettagli Donà.

L’intera tratta dalla centrale all’abitazione del cliente sarà infatti realizzata completamente in fibra ottica. Ciò consentirà di ottenere il massimo delle performance con velocità fino a 1 gigabit al secondo.

Una rete “a prova di futuro”, in grado di supportare tutte le potenzialità delle nuove tecnologie che arriveranno nei prossimi anni in linea con i fondamenti della Gigabit Society (La Commissione europea ha fissato nuovi obiettivi al 2025, 1 gbps per il 100% di stazioni ferroviarie, aeroporti, aziende e le principali pubbliche amministrazioni; 100 Mbps per il 100% delle abitazioni europee, incluse quelle nelle aree rurali, con possibilità di upgrade fino a 1 Gbps).

“Il progetto definitivo è già stato realizzato e quello esecutivo sarà prodotto entro 90 giorni - conclude il consigliere comunale - A valle di questo entro l’anno si partirà con i cantieri”.