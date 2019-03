[VIDEO] La Lega volta pagina con la "caposquadra" Monica Gambardella

ROVIGO -La dipendente della Regione Veneto si è presentata davanti ad una platea di una cinquantina di persone. "”. Anche qui una sottolineatura chesu di un presunto autoritarismo che ha prodotto divisioni. “”.Sembra quindi essere stata lal'aspetto di lei che ha convinto la Lega a candidarla a primo cittadino del capoluogo. "".“Abbiamo dovuto fare delle scelte che sono state difficili - ha dettodi cui non si hanno più notizie -. E, siccome l’atto del contendere sono stati da una parte Bergamin e dall’altra i nostri, abbiamo pensato di girare pagina.”, ovvero non a Rovigo.A sostenere la candidatura di Gambardella a sindaco, la lista civica Monica Gambardella sindaco, la lista Lega, Forza Rovigo, Obiettivo Rovigo e Fratelli d'Italia.A portare il saluto allo stato maggiore della Lega alla presentazione c’erano anche Cristiano Corazzari, assessore in Regione Veneto, e probabilmente candidato consigliere nella lista Lega, la deputata badiese Antonietta Giacometti e i due ex consiglieri comunali, Riccardo Ruggero e Michele Aretusini, Bartolomeo Amidei per Fratelli d’Italia.- una candidata in questo caso - che non fosse di questo o quel partito. Abbiamo voluto scegliere una persona che non solo potesse convogliare le forze politiche ma anche la società civile che l’ha conosciuta e apprezzata per quello che ha fatto”.”.