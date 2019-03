San Pio X campione provinciale

TRECENTA (RO) - Si è giocata domenica 31 marzo a Trecenta, in un palazzetto dello sport gremito di pubblico, la finale territoriale del campionato Under 18 femminile. Ad aggiudicarsi il titolo di campione territoriale, che andrà così a rappresentare Fipav Rovigo nella fase regionale, è stata la Polisportiva San Pio X. La quinta finale evento del 2019 è stata ospitata da Polisportiva Qui Sport - Futurvolley, nel palasport di via Fratelli Bandiera.

Hanno partecipato le società Project Star Volley, Vilcos Volley, Polisportiva San Pio X e Gs Fruvit. L’evento ha avuto come partner Delta Radio, che dal 2013 dà spazio in radio alle attività di Fipav Rovigo attraverso il programma radiofonico Radio Volley, in onda tutte le domeniche dalle 18 alle 20 e che anche in quest’occasione ha seguito la finalissima in diretta.

La finale terzo/quarto posto è stata affidata a Giancarlo Garavello, da un paio d’anni in forza al settore arbitrale dopo una vita dedicata alla pallavolo come dirigente, mentre la finale primo/secondo è stata diretta da Manuel Franzoso, coinvolto già dall’anno scorso nella direzione di alcune partite di serie D, nell'ambito del progetto "fascia condivisa" del comitato regionale veneto. Al tavolo segnapunti, come usanza durante le finali, si sono alternati due degli arbitri che hanno partecipato all’ultimo corso; questa settimana è stata la volta di Anna Baldachini (terzo/quarto) e Irene Pellielo (primo/secondo).

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Trecenta. Ha portato i saluti Massimiliano Pivetti, presidente della Polisportiva Qui Sport - Futurvolley, a cui è stata consegnata per mano della presidente Fipav Rovigo Natascia Vianello una borsa di materiale sportivo Fipav come ringraziamento per l’ospitalità. Ha portato i suoi saluti anche l’assessore allo sport di Trecenta Simona Bisaglia, a nome dell’amministrazione comunale, e l’assessore regionale allo sport Cristiano Corazzari che si è complimentato con le atlete per lo spettacolo offerto e ha ringraziato tutti i volontari che hanno lavorato per l’evento. Il presidente Pivetti, l’assessore comunale Bisaglia e l’assessore regionale Corazzari hanno poi partecipato alle premiazioni.

Al campionato Under 18 femminile hanno partecipato quest’anno nove formazioni della provincia di Rovigo, appartenenti ad altrettante società affiliate Fipav, divise in due gironi di qualificazione, uno da quattro squadre e uno da cinque squadre, con gare andata e ritorno, secondo il criterio di ripartizione per squadre coinvolte al campionato Under 16 e non coinvolte al campionato Under 16, per determinare l’ordine della fase finale territoriale. In base al girone di appartenenza, hanno iniziato a giocare il 30 settembre e il 7 ottobre, i quarti di finale si sono giocati il 9 dicembre 2018, le semifinali il 27 gennaio e domenica 31 marzo si è tenuta la finalissima. La vincitrice Polisportiva San Pio X accederà alla fase regionale.

Nella finalissima per aggiudicarsi il titolo territoriale la Polisportiva San Pio X è uscita vincitrice, battendo Gruppo Sportivo Fruvit per 3-0, con i parziali di 26-24, 25-19 e 25-21. Precedentemente si è giocata la finale per il terzo-quarto posto, in cui ad avere la meglio è stata Project Star Volley, che ha battuto Vilcos Volley con il risultato finale di 3-2, con i parziali di 25-20, 20-25, 21-25, 25-12 e 15-13. Al termine delle premiazioni è stata offerta da Polisportiva Qui Sport - Futurvolley la merenda a tutti i partecipanti.

I prossimi appuntamenti. L’ultima finale territoriale in programma, in chiusura delle attività giovanili per la stagione 2018/2019 è quella del campionato Under 12, prevista per domenica 12 maggio.