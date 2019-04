Primo concorso e secondo posto per le flautiste Alice Bernardinello e Benedetta Baron

“Fridays for Future” dagli slogan ai fatti

AMBIENTE ROVIGO Gli studenti che hanno organizzato la manifestazione a Rovigo che si è svolta in contemporanea in ogni angolo del globo, sabato 30 marzo raccoglieranno i rifiuti assieme a Legambiente Rovigo e dando così il buon esempio agli adulti e dimostrando come basta poco per salvare il pianeta.