Intervento antisismico in vista per il palazzetto dello sport

POLESELLA (RO) - Il palazzetto dello sport di Polesella, struttura realizzata sul finire degli anni Ottanta, è stata oggetto, negli anni di amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Raito, di molteplici interventi manutentivi e migliorativi e si prepara a ricevere un ulteriore miglioramento antisismico.

L’amministrazione comunale ha investito quasi 200mila euro per gli interventi finalizzati alle certificazioni antincendio, per la sostituzione degli infissi, per la sistemazione delle coperture degli spogliatoi, per la sistemazione degli impianti idraulici, per l’acquisto e la collocazione dell’attrezzatura per il basket, per la sistemazione degli aerotermi, per il rifacimento della canna fumaria della caldaia e il rifacimento con la riqualificazione energetica dell’impianto luci, sostituendo la vecchia tecnologia con moderna tecnologia a led, grazie a un contributo della Regione Veneto.

Il sindaco Leonardo Raito commenta soddisfatto: “Abbiamo oggi un impianto più moderno, più sicuro e più fruibile, che viene molto utilizzato per diverse attività. Questi investimenti testimoniano la vicinanza e l’impegno della nostra amministrazione per lo sport e segnano un punto fermo nella preziosa collaborazione con le associazioni sportive”. Gli interventi non sono finiti. Nel giro di breve, infatti, la struttura sarà oggetto di un importante intervento sulla sicurezza antisismica: “Sarà messo a bando nelle prossime settimane, appena riapprovato il riaccertamento dei residui, il lavoro per la messa a norma antisismica che vedrà, come da progetto dell’ingegner Umberto Chiozzi, la realizzazione di una serie di pilastri esterni in acciaio per un’imbragatura della struttura finalizzato alla sicurezza in caso di sisma, per complessivi 235.000 euro, di cui 100.000 finanziati dalla Regione”. Ma ci sono altri interventi che il sindaco vorrebbe programmare, in primis la riasfaltatura del parcheggio.

“Vediamo, se rieletti, se riusciremo a reperire le risorse necessarie, magari attraverso qualche bando. Se riuscissimo anche a dare una sistemazione al parcheggio che è a servizio degli impianti sportivi credo che per vent’anni non avremo altri interventi significativi da fare”.