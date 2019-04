Doppio incontro gratuito in Cna, privacy ed imprese femminili

ROVIGO - La Cna di Rovigo organizza due incontri gratuiti aperti alle imprese associate e non associate per sostenere sfide e adempimenti.

Martedì 2 aprile alle 18.30 nella sede Cna in via Combattenti Alleati d'Europa 9/H saranno presentati i prossimi bandi che la Regione del Veneto si appresta a emanare per sostenere il tessuto produttivo della regione. La presentazione del cronoprogramma potrà permettere alle aziende di sapere quali incentivi saranno messi a disposizione fino alla fine del 2019. Incentivi per l'innovazione e l'acquisto di macchinari e attrezzature, ma anche sostegno alla digitalizzazione e all'innovazione delle piccole e medie imprese.

Oltre ai bandi della Regione saranno presentati strumenti come la legge Sabatini e l'iperammortamento.

Un particolare focus sarà dedicato alla scadenza più ravvicinata il sostegno alle imprese femminili con il bando che si apre l'11 aprile quindi proprio in prossimità dell'incontro. Cna Rovigo oltre al seminario aprirà un vero e proprio sportello a disposizione delle imprese per avere consulenza e affiancamento nella redazione delle domande per le imprese. Il bando prevede una disponibilità di circa 6 milioni di euro: una cifra importante a cui potranno accedere piccole e medie imprese.

Durante l'incontro sarà presentato anche lo schema del nuovo decreto sulla garanzia alle imprese che permette una maggiore copertura del rischio per le imprese grazie al confidi Sviluppo Artigiano.

Mercoledì 3 aprile alle 18.30 sempre nella sede della Cna di Rovigo in via Combattenti Alleati d'Europa 9/H si terrà un seminario gratuito sulla privacy. Lo scopo è quello di fare il punto a 10 mesi dall’entrata di vigore del Gdpr e dai pronunciamenti del garante sulla privacy in merito a linee di comportamento e sanzioni. Il seminario sarà tenuto dall'avvocato Scanferla che si è specializzata nell’assistenza alle piccole e medie imprese (artigiani ma non solo) coadiuvata da Michela Babolin.

Il seminario offre ad associati e non la possibilità di capire se l'adeguamento al nuovo regolamento è a prova di ispezione.