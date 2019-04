Domenica da incorniciare per lo Skating 

ROVIGO - Skating Club Rovigo protagonista anche alla terza edizione della “Unesco cities roller marathon” con ben tre podi tinti di verdeblù. Domenica 31 marzo più di duecento pattinatori, tra agonisti ed amatori, hanno preso parte a questa manifestazione organizzata dallo Skating Club Comina, in realtà multidisciplinare, coinvolgendo biatleti, podisti e semplici famiglie a passeggio in un percorso variegato, che unisce (nella distanza massima) tre delle più belle città del Friuli Venezia Giulia: la maratona parte difatti da Cividale del Friuli toccando poi Palmanova per concludersi ad Aquileia.

Nei 42.195 chilometri hanno preso parte i due master della formazione rodigina, Paolo Campi piazzatosi sul terzo gradino del Podio e Desiana Caniatti, sul primo. Percorso abbastanza lineare per tutta la durata, dove però agli ultimi 400 metri la stanchezza si è fatta padrona, portando la porta colori dello Skating Club Rovigo a concludere la sua performance con crampi e dolori muscolari che non le hanno impedito in ogni caso di centrare l’oro. Oltre a loro hanno partecipato nella categoria Allievi nella distanza dei 16 chilometri Elisa Berto all’esordio in manifestazioni di simile caratura posizionandosi in uno strepitoso secondo posto di categoria, mentre nei pari età maschili Filippo Santato che ha sfiorato il bronzo. Accompagnatore ufficiale della manifestazione, il diesse Michele Santato, piacevolmente soddisfatto sia della splendida giornata di sport, avvolta da un meteo pressoché estivo, che dai risultati ottenuti.

Quanto agli aspetti domestici e non agonistici permangono attivi tutti i corsi delle scuole di pattinaggio a Rovigo al Pattinodromo delle Rose (ingresso da via Muratori, quartiere Commenda a lato del Palasport) e in provincia. Due i corsi freestyle: quello di avviamento ogni giovedì dalle 18.15 alle 19.30, mentre quello di consolidamento il lunedì ed il martedì dalle 18 alle 20, il giovedì dalle 19.30 alle 21, ed il venerdì dalle 18.30 alle 20. Relativamente al resto delle scuole di pattinaggio i corsi avviamento e consolidamento si svolgono ogni lunedì e giovedì a partire dalle 16.30; ogni sabato mattina, poi, dalle 10 alle 11 (unica eccezione al Pattinodromo Ponzetti) si ricorda l’appuntamento con l’innovativa formula “famiglia” genitori/figli, mentre il pomeriggio dalle 16 alle 17 il corso base al Pattinodromo delle Rose (o in caso di maltempo alla Palestra Ipsia di Viale Alfieri).

Quanto all’attività per giovani e adulti, il cosiddetto “Rollerfitness”, una sorta di palestra aerobica sui pattini, si svolge ogni martedì e giovedì dalle 20 alle 21. Al di fuori del capoluogo sono attivi i corsi ad Adria ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 16 con appuntamento alla piattaforma polivalente del Centro giovanile S. Pietro di via Pignara 25; nel Delta, a Porto Viro, nel quartiere Fornaci (piattaforma polivalente di via Rismondo ogni mercoledì dalle 16 alle 17), a Taglio di Po nella palestra di via L. da Vinci, a lato degli impianti sportivi, ogni lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 15.30. Le attività sono poi protagoniste a Baricetta ogni mercoledì dalle 15 alle 16 sulla piattaforma polivalente di via Einaudi, a Crespino (lunedì e mercoledì nella palestra comunale di Via Trieste dalle 16.30 alle 17.30), a Villadose (martedì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30, piattaforma CRG) e Boara Pisani (palestra di via Barchessa martedì e venerdì dalle 15 alle 16). Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito internet www.skatingclubrovigo.it, sulla pagina facebook Skating Club Rovigo o telefonando al numero 347.0013300.