Sondra Coizzi si presenta anche al pubblico della Rete

OCCHIOBELLO (RO) - La candidata sindaco per il comune di Occhiobello Sondra Coizzi ha presentato il logo e il sito internet in un incontro aperto alla cittadinanza nel pomeriggio di sabato 30 marzo, al parco di via Buozzi a Santa Maria Maddalena.



Il logo rappresenta un S blu, iniziale di Sondra, curva come l'ansa del Po sulla quale sorge Occhiobello, che termina in una fascia tricolore della bandiera italiana, per comunicare il senso di apertura del territorio verso l'Italia, l'Europa e il mondo.



Coizzi ha illustrato diffusamente i 5 punti cardine del programma della lista civica CambiamOcchiobello: fare rete tra le imprese commerciali e produttive per rilanciare l'economia locale e creare sana e buona occupazione; riqualificare il costruito ed evitare nuova cementificazione, incentivando gli adeguamenti alle normative ecologiche; ricreare un senso di comunità viva e solidale tra i cittadini, organizzando nuove occasioni di condivisione ed eventi culturali; avvicinare le istituzioni alla gente grazie ad un comune a servizio della collettività; migliorare decoro, ambiente e servizi per un paese più vivibile.



Coizzi ha annunciato la prossima apertura di uno spazio di ascolto e informazione della cittadinanza, che sarà inaugurato nei prossimi giorni in via Trento, 29. Alcuni dei cittadini presenti, già durante l’incontro di sabato, hanno posto domande e ottenuto possibili soluzioni su problematiche molto sentite, ad esempio la fusione dei comuni, l’impiantistica idraulica urbana, i pericoli della ludopatia.