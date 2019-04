Paese pronto al restyling con la ciclabile verso il Bornio 

VILLANOVA DEL GHEBBO (RO) - Villanova del Ghebbo si fa bella. Sono iniziati infatti i lavori di sistemazione della ciclabile che collega la piazza monsignor Porta con l'area verde per famiglie e giovani.

È un primo tratto per in futuro collegare la frazione Bornio con il centro urbano. Nel progetto sono previste zone di sosta e panchine per rendere più vivibile il piccolo polmone verde di Villanova del Ghebbo. In futuro è prevista la realizzazione di un’area teatrale e di una piccola piazza accanto al futuro sito a disposizione per le attività di promozione delle produzioni locali. Tante piccole opere che stanno cercando di migliorare la qualità urbana del territorio con incremento dei servizi a disposizione delle famiglie.

Intanto è stata siglata la convenzione con la Regione Veneto per la realizzazione della rotatoria. Soddisfatto l'assessore Massimo Bordin che finalmente vede realizzato il punto più importante del programma amministrativo. E’ da anni che si è stati molto vicini ma è sempre sfuggito per poco.

Oggi, dopo la firma della convenzione, la presenza delle coperture finanziarie in Regione ed in Comune si tratta solo di bandire l'appalto ed affidare i lavori alla ditta aggiudicataria. “La politica amministrativa è stata sempre rivolta al fare, senza mai perdere l'entusiasmo anche di fronte alle tante difficoltà - chiosa il sindaco, Gilberto Desiati - Villanova del Ghebbo merita tutto il nostro impegno, consci che l'errore è sempre possibile”.