Tre classi in visita a palazzo Ferro Fini 

ADRIA (RO) - Una mattinata al consiglio regionale del Veneto, questa l’esperienza vissuta da tre classi quinte dell’Istituto di istruzione superiore “C. Colombo” di Adria grazie al progetto “Cittadinanza e Costituzione”, che ha portato gli studenti a visitare la sede della massima istituzione regionale. L’iniziativa è inserita nel progetto che l’Istituto Colombo ha avviato per favorire un approfondimento delle tematiche di Cittadinanza e Costituzione, riservato agli alunni delle classi quinte.

Diverse sono le attività promosse nell’ambito di tale percorso, tra esse anche la visita alla sede del consiglio regionale del Veneto di Palazzo Ferro-Fini a Venezia, dove le classi 5E e 5F dell’indirizzo odontotecnico e 5B dell’indirizzo socio-sanitario si sono recate qualche giorno fa. Ad accompagnare le classi erano presenti gli insegnanti di lettere Maurizio Cavallari, Chiara Patarini e Nicla Sguotti, insieme alla docente di inglese Marina Saccardin. Al loro arrivo nella sede del consiglio regionale del Veneto, gli studenti sono stati accolti dal personale che si occupa di accompagnare le scolaresche che ogni anno visitano il palazzo. Il gruppo di Adria è stato fatto accomodare nella suggestiva Sala dei Cuoi, quella di maggior pregio artistico, dove le classi hanno potuto apprendere la storia di Palazzo Fini.

Acquistato nel 1662 da Girolamo Fini all’inizio dell’Ottocento, l’edificio fu accorpato a quello di Ca’ Ferro per ricavarne un albergo chiamato Grand Hotel, diventato successivamente la sede del consiglio regionale. Gli studenti hanno poi incontrato il dottor Carlo Giachetti, dirigente giuridico amministrativo, che ha illustrato le funzioni principali del consiglio regionale, partendo dalla sua istituzione nel 1970 e soffermandosi sul percorso di formazione delle leggi regionali, nonché accennando all’avvio delle recenti procedure per l’autonomia. La visita è proseguita con la foto di rito nel maestoso salone dell’Ufficio di Presidenza e la successiva entrata nella sala consiliare, in cui gli studenti hanno potuto vedere da vicino come funzionano le votazioni durante le sedute del consiglio.

La visita a Palazzo Ferro-Fini era stata preceduta da un incontro, presso la sede dell’Istituto Colombo di Adria, con il consigliere regionale Graziano Azzalin che ha preparato i ragazzi illustrando i vari organi istituzionali regionali e le loro competenze. Il progetto, che coinvolge tutte le classi quinte della sede di Adria, ha compreso anche altri appuntamenti, tra essi un ulteriore incontro con il consigliere Azzalin inerente in maniera più specifica il sistema sanitario veneto.