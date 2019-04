Bis d’oro per Elena Roversi

MOGLIANO VENETO - FOLLONICA (GR) - Proseguono con ritmo serrato le manifestazione di Karate. Nel mese di marzo, la scuola Sen Shin Kai di Karate guidata dal maestro Roversi ha partecipato con soddisfazione a diverse manifestazioni dando prova, ancora una volta, dell'elevato livello raggiunto non solo dagli agonisti, ma anche dai fanciulli che lo diventeranno presto.

Nell'Open di Toscana, a Follonica, non perde l'occasione di mettersi in evidenza come atleta di livello nazionale Elena Roversi, che porta a casa due meritate medaglie d'oro nelle categorie juniores e seniores. Elena, in splendida forma, disputa 11 incontri, vincendone 10 con il punteggio di 5-0 e cedendo un solo punto nella finale contro un'atleta della Polizia di Stato. Davvero impressionante.

Luca Calabrese, febbricitante, vince i primi tre incontri ma si arrende al quarto. Ripescato, disputa la finale per il terzo posto vincendola con il kata Suparimpei. Bronzo meritatissimo vista la condizione fisica. Stesso percorso con tre vittorie, una sconfitta e un ripescaggio per Chiara Buoso (under 14) che chiude con il bronzo al collo.

In gara anche Maria Cappellato ed Elena Stuparich rispettivamente under 14 e Juniores. Nonostante le buone prestazioni non riescono a superare le prime fasi di gara e devono accontentarsi di rimanere ai margini del podio.

A Mogliano Veneto va in gara il Gran Premio giovanissimi Libertas dove il maestro Roversi porta i fanciulli della scuola polesana. Si tratta di una manifestazione non competitiva a scopo promozionale, che ha l'obiettivo di avviare gradualmente i più piccoli verso l'arte marziale giapponese.

Per questi mini-atleti le specialità sono 3: un percorso motorio da compiere nel più breve tempo possibile, una prova al palloncino che simula un combattimento e la prova del Kata una dimostrazione vera e propria di un combattimento, ma senza avversari.

Hanno partecipato Pietro Gollin, Luigi Pavarin, Roberto La Rosa, Alex Bisan, Alessio Argenton, Giulia Sandalo e Irene Borgato. Quest'ultima ha conseguito un terzo posto sul podio nella prova del palloncino.

Ed ora tutti di nuovo in palestra, chi ad affinare le tecniche prima delle prossime gare, chi a cimentarsi con la difesa personale. Il Karate, infatti, non è solo per i giovani agonisti; è una disciplina che può essere praticata a tutte le età ed a livello amatoriale.

Partirà in questi giorni presso la palestra della Asd Sen Shin Kai, un nuovo corso di difesa personale (Metodo Globale di Autodifesa) che, utilizzando semplici tecniche di karate, può aiutare chiunque a difendersi da potenziali aggressioni.