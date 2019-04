Vivarini dirigerà il match dei Bersaglieri 

Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la ventesima giornata del Campionato Italiano TOP12 in calendario sabato 6 e domenica 7 Aprile.

Ad aprire il prossimo turno di campionato sarà il match tra Fiamme Oro Rugby e Lafert San Donà in calendario sabato alle 15 con direzione di gara affidata a Matteo Liperini. Alle 16 sono in programma tre match con squadre in lotta tra piani alti della classifica e lotta per non retrocedere: Rovigo-Viadana sarà arbitrata da Giuseppe Vivarini, Valsugana-Verona affidata a Vincenzo Schipani mentre Medicei-Lazio sarà diretta da Luca Trentin. Alle 19 la capolista Calvisano ospiterà il Mogliano chiudendo la giornata di sabato: la partita sarà arbitrata da Gabriel Chirnoaga.

La direzione del big match tra Valorugby e Petrarca, in calendario domenica alle 16, sarà affidata a Andrea Piardi.

Questo il programma completo delle designazioni della XX giornata del TOP12:

TOP12 – XX giornata – 06.04.19 – ore 15

Fiamme Oro Rugby v Lafert San Donà

Arb. Matteo Liperini (Livorno)

AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Franco Rosella (Roma)

Quarto Uomo: Paolo Paluzzi (Roma)

TOP12 – XX giornata – 06.04.19 – ore 16

FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970

Arb. Giuseppe Vivarini (Padova)

AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Francesco Russo (Milano)

Quarto Uomo: Paolo Schilirò (Catania)

Valsugana Rugby Padova v Verona Rugby

Arb. Vincenzo Schipani (Benevento)

AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo)

Toscana Aeroporti I Medicei v S.S. Lazio Rugby 1927

Arb. Luca Trentin (Lecco)

AA1 Emanuele Tomò (Roma), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Marco Borraccetti (Forlì)

TOP12 – XX giornata – 06.04.19 – ore 19

Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 1969

Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma)

AA1 Stefano Bolzonella (Cuneo), AA2 Matteo Locatelli (Bergamo)

Quarto Uomo: Ruggero Rho (Milano)

TOP12 – XX giornata – 07.04.19 – ore 16

Valorugby Emilia v Argos Petrarca Rugby

Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Stefano Bolzonella (Cuneo), AA2 Gianluca Gnecchi (Brescia)

Quarto Uomo: Marco Borraccetti (Forlì)

Questa la classifica dopo 19 giornate di campionato:

Kawasaki Robot Calvisano 76 punti; FEMI-CZ Rovigo 73; Valorugby Emilia 72; Argos Petrarca Rugby 69; Fiamme Oro Rugby 58; Toscana Aeroporti I Medicei 44; Rugby Viadana 1970 40; Lafert San Donà 40; Mogliano Rugby 1969 36; Verona Rugby 24; Valsugana Rugby Padova 20; S.S. Lazio Rugby 1927* 15. *4 punti di penalizzazione