Batti e corri già in forma campionato 

ROVIGO - Non è ancora sparito l'eco della presentazione ufficiale della stagione 2019 del baseball Softball Club Rovigo (LEGGI ARTICOLO). Tante le novità introdotte nella conferenza stampa di sabato, cui hanno preso parte anche Itas Assicurazioni e Adriatic Lng, che hanno riconfermato il loro supporto alla società rossoblù. Dopo gli annunci la parola è tornata al campo e il giorno successivo, domenica 31 marzo, sono proseguite le amichevoli delle formazioni rodigine in vista dei rispettivi campionati.

Riflettori puntati soprattutto sulla Serie B. I ragazzi del manager Fidel Reinoso hanno fatto visita agli Yankees di San Giovanni in Persiceto, formazione di Serie A2. Buona la prova dei rossoblù che, nonostante la differenza di categoria, hanno tenuto testa agli avversari conquistando un pareggio che fa ben sperare in vista della prima di campionato. Gara uno ha visto il Rovigo imporsi 4-1, gara due ha sorriso ai padroni di casa col punteggio di 8-2. Proprio ieri si è unito alla squadra anche il nuovo acquisto Andres Chacon, utility proveniente dalla Serie A2. Per il roster rossoblù ultimo test domenica 7 aprile a Minerbio contro il San Lazzaro di Savena. Poi fuoco alle polveri con la prima giornata del girone B di Serie B che nel successivo weekend vedrà arrivare sul diamante della Tassina il Pastrengo.

Domenica sono scesi in campo anche i giovani dell'Under 14 dell'Adriatic Lng Baseball Softball Club Rovigo. Positivo il test contro il Ferrara Baseball, nonostante la sconfitta di misura per 7-5. Per l'Under 15, invece, è già ora di fare sul serio: i ragazzi allenati da Lorenzo Malengo sabato 6 aprile alle 17 faranno il loro esordio nel campionato di categoria ospitando sul diamante di via Vittorio Veneto i Dynos Verona. Nel weekend primi giri di mazza anche per la nuova formazione iscritta alla Serie C: domenica 7 aprile alle 15.30 i rossoblù, nel cui roster ci sono tanti giovani alla prima esperienza, affronterà in casa il Trento.

Rovigo ha risposto "presente" anche nelle attività internazionali in collaborazione con la Major League Baseball. A Bologna nei giorni scorsi si è svolto un try out per selezionare alcuni giovani che potrebbero andare a Londra dal 25 al 27 giugno in occasione delle "London Series", organizzate appunto da Major League Baseball; un torneo che farà da apripista alle due partite tra Boston Red Sox e Yankees New York, già sold out da tempo. A rappresentare il club rossoblù i due lanciatori Lorenzo Taschin e Lorenzo De Marchi, che sperano di rientrare tra i migliori 90 prospetti europei che saranno selezionati per il prestigioso torneo.