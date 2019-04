Fratelli d'Italia appoggia Monica Gambardella

ROVIGO -per recuperare anche gli ultimi scampoli di elettorato non ancora accasati,Daniele Ceccarello, coordinatore provinciale, Bartolomeo Amidei, coordinatore comunale, e Valeria Mantovan, costituente provinciale,L'architetto Gambardella, dipendente della Regione Veneto e responsabile provinciale del servizio di Protezione civile, è soostenuta dalla propria lista civica e dalla Lega ( LEGGI ARTICOLO ). Al momento la coalizione attorno a Gambardella è "orfana" di Forza Italia, convinta nel correre da sola, così come dalle parole del coordinatore Piergiorgio Cortelazzo ( LEGGI ARTICOLO ) e sembra chiederà aiuto agli ex consiglieri comunali della Lega oggetto del provvedimento di espulsione dal partito per essersi dimessi, Stefano Raule, Nicola Marsilio e Fabio Benetti in primis. Qualora vi fosse la certezza che "gli espulsi" appoggeranno il candidato sindaco azzurro, al momento non ancora presentato, sarà impossibile ricomporre la "naturale" coalizione di centrodestra Lega - Fratelli - Forza Italia, per il veto imposto dal partito di Matteo Salvini contro i dimissionari.nonchè per la sua comprovata esperienza nel risolvere criticità e problematiche quotidiane dovute proprio al suo lavoro.Siamo fiduciosi del buon operato di Monica.Crediamo nelle qualità del candidato sindaco, ma anche in quelle dei nostri candidati di lista, persone che al più presto avremo il piacere di presentare alla cittadinanza” ha affermato Bartolomeo Amidei.