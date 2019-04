Il calendario e gli orari della prima giornata 

ROVIGO - Sarà il San Donà vincitore delle ultime due edizioni ad inaugurare la 45esima edizione del Torneo Aldo Milani riservato alle cateogorie Under 16 di mezza Italia. Alle 14 di sabato 13 aprile affronterà sul campo 1 la Ftgi Euganei, a seguire toccherà alla Monti Junior Rovigo con la Roma Legio Invicta XV. Ufficializzati dal comitato organizzatore gli orari e le partite della prima giornata.

“Il Milani fa della tradizione, della competenza organizzativa e della qualità delle società partecipanti un autentico marchio di fabbrica, capace di rendere Rovigo - già di per sé una delle capitali del rugby italiano - un vero polo magnetico del nostro sport nei giorni di gara”. La parole sono di Alfredo Gavazzi numero uno della Federazione Italiana Rugby. “Come sempre, il Trofeo “Aldo Milani” metterà in scena quanto di meglio il movimento giovanile italiano di categoria abbia da offrire. Un blasone che, da qualche anno a questa parte, ha portato il “Milani” ad aprire le proprie porte anche a formazioni estere, testimonianza della grande riconoscibilità ed attrattiva di questa manifestazione anche lontano dai nostri confini”.

La manifestazione è organizzata anche quest’anno grazie al Patrocinio della Fir (Federazione Italiana Rugby), della Regione Veneto, Provincia e Comune di Rovigo, del CRVeneto, del Coni e del Panathlon, e della FemiCz Rugby Rovigo Delta, sempre in prima fila a sostenere il “Milani” oltre alla collaborazione di tutte le altre realtà rugbystiche del territorio.

“45 Edizioni vogliono anche dire - sottolinea Marzio Innocenti presidente del Comitato Veneto ovale - uno sforzo organizzativo enorme per un Torneo cresciuto negli anni sia per qualità che per partecipazione. Questo grande lavoro che permette ogni anno di godere del Torneo è sostenuto dall’entusiastico gruppo dirigente che dedica molto tempo e molte risorse a questa realizzazione. I volontari come quelli del Milani sono la vera forza del Rugby Italiano e lo scoglio a cui aggrapparsi quando il mare

Il Torneo vedrà in palio anche quest’anno i numerosi premi speciali come la Targa Vittorio ‘Biso’ Bordon, la Targa Stefano Casotti, la Targa Paolo Cesaro, il Trofeo Andrea Dal Martello, la Targa Ciar, il Trofeo delle Felci d’Oro, il Premio intitolato a Nicola Perin e il Trofeo Fair-Play del Panathlon.

“Sono sicuro che saranno anche quest’anno due giorni all’insegna del bel gioco, del divertimento, di nuove amicizie - sottolinea Fabio Finotti presidente del club Aldo Milani organizzatore del Torneo - e di svariati dialetti che risuoneranno nei campi e i ragazzi, alla fine, si porteranno per sempre l’esperienza di aver giocato il “Milani”, il 45esimo ‘Milani’.

E allora un grande benvenuto e abbraccio a tutti questi nostri giovani, anche a nome di tutto il mio staff, un grande grazie a tutti i volontari che ogni anno si prodigano per curare anche i minimi particolari e a tutti coloro che ci sostengono ogni anno, che ci aiutano e che continuano ad essere al nostro fianco per permetterci di andare avanti con questa bellissima avventura”.

GIRONI

Girone A: Rugby San Donà, FTGI Colleferro Appia, FTGI Euganei

Girone B: AP Partenope Rugby, FTGI Rugby Polesine, Rugby Milano

Girone C: SS Lazio Rugby Junior, VII Rugby Torino, Sud Tirolo Rugby

Girone D: Roma Legio Invicta XV, Monti Rugby Rovigo Junior, Province dell’Ovest Rugby

Girone E: Buffalo’s, FTGI Valpolicella West Verona, Cus Genova

Girone F: Verona Rugby Junior, Unione Rugby L’Aquila, Arvalia Villa Pamphili Rugby Roma

Girone G: Petrarca Rugby Junior, Grifoni Rugby Oderzo, Nea Ostia Rugby

CAMPO 1

ore 14 Rugby San Donà – FTGI Euganei (A)

ore 14,40 - Roma Legio Invicta XV – Monti Rugby Rovigo Junior (D)

15,20 - Petrarca Rugby Junior – Grifoni Rugby Oderzo (G)

16,00 - VII Rugby Torino - SS Lazio Rugby Junior (C)

16,40 - Unione Rugby L’Aquila – Arvalia Villa Pamphili Rugby Roma (F)

17,20 - Rugby Milano – AP Partenope Rugby (B)

18,00 - Cus Genova – Buffalo’s (E)

CAMPO 2

Rugby Milano – FTGI Rugby Polesine (B)

Buffalo’s – FTGI Valpolicella West Verona (E)

FTGI Colleferro Appia – FTGI Rugby Euganei (A)

Monti Rugby Rovigo Junior – Province dell’Ovest Rugby (D)

Grifoni Rugby Oderzo – Nea Ostia Rugby (G)

Sud Tirolo Rugby – SS Lazio Rugby Junior (C)

Arvalia Villa Pamphili Rugby Roma – Verona Rugby Junior (F)

CAMPO 3

Sud Tirolo Rugby– VII Rugby Torino (C)

Verona Rugby Junior- Unione Rugby L’Aquila (F)

FTGI Rugby Polesine – AP Partenope Rugby (B)

FTGI Valpolicella West Verona – Cus Genova (E)

Rugby San Donà – FTGI Colleferro Appia (A)

Province dell’Ovest Rugby – Roma Legio Invicta XV (D)

Nea Ostia Rugby – Petrarca Rugby Junior (G)