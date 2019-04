Nel weekend ritorna il Trofeo delle Regioni

BADIA POLESINE (RO) - Domenica 7 aprile altra giornata di grande equitazione a Portogruaro presso la scuderia Equipolis Tiziana, con la terza tappa del Trofeo delle Regioni. Di scena una disciplina poco conosciuta ma di una spettacolarità assoluta: il volteggio, una sorta di mix fra dressage e ginnastica artistica nella quale gli atleti volano in acrobazie entusiasmanti mentre il cavallo gira in cerchio guidato dal longeur.

Il Trofeo delle Regioni, cui partecipano Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio e Sicilia, si articola su 12 gare disputate due per ciascuna regione. La prima ha avuto luogo a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, la seconda a Tradate, in provincia di Varese.

La seconda veneta avrà disputata contestualmente ai campionati Regionali di specialità che si svolgeranno il 15 settembre in una località però ancora da decidere. Diverse le classifiche, da quella per il punteggio artistico a quella per il miglior cavallo fino alla miglior squadra integrata che in quanto tale deve essere composta sia da atleti normodotati che da disabili.

Tra i veneti in questo momento la miglior performance è quella dell’Asd Corte dei Ciliegi di Badia Polesine, che guida la classifica del circolo con il maggior numero di partecipanti alle categorie ludiche.