Polesane avanti tutta

BADIA POLESINE - PORTO VIRO (Ro) - Un altro scontro per rimanere fuori dai playout per la compagine di Ruggero Ricci, che nel prossimo turno del torneo affronta gli scaligeri del Mozzecane. La formazione biancazzurra del Badia arriva dal successo contro il Povegliano e vuole ripetere l’ultima prestazione effettuata: “Queste partite sono diverse dalle altre - commenta il tecnico dell’undici altopolesano - perché se giocassimo contro una formazione in zona playoff avremmo meno pensieri, quindi contro il Mozzecane dovremo ripetere la prestazione svolta contro il Castelnuovo Sandrà, ma comunque anche se vinciamo questa gara non siamo definitivamente salvi e dovremo combattere ancora.”

Il Porto Viro invece, reduce dal pareggio contro il Saonara, affronta i veneziani, penultimi nel girone, a quota 24, pensando anche alla sfida più sentita per il club blueroyal: “Sarà una gara dove dovremo cercare di ottenere punti quindi dovremo cercare di vincere, e vogliamo chiudere il campionato cercando di ottenere qualche altro punto anche se non riusciremo ad arrivare nella zona playoff. La tappa più importante sicuramente è la finale di Coppa veneto Promozione e negli spogliatoi ne stiamo già parlando e la nostra concentrazione e il nostro pensiero sono rivolti verso questo obiettivo.”

Appuntamento per gli incontri del 28.mo turno del campionato Promozione domenica 7 aprile alle ore 15.30.

Andrea Rizzatello

Prossimo Incontro 28 Giornata

Campionato Promozione Girone A

Domenica 7 aprile 2019 ore 15.30

Aurora Cavalponica - Seraticense

Alba Borgo Roma - Nogara

Cadidavid - Albaronco

Castelbaldo Masi - Siland. Rivereel

Castelnuovo Sandrà – Virtus

Chiampo - Oppeano

Mozzecane - Badia Polesine

Povegliano VR - Cologna Veneta

Classifica: Castelbaldo Masi 59, Albaronco 49, Seraticense 44, Aurora Cavalponica 40, Cologna Veneta 40, Virtus 39, Castelnuovosandrà 36, Sitland Rivereel 36, Nogara 36, Alba Borgo Roma 32, Badia Polesine 31, Mozzecane 30, Povegliano 29, Oppeano 27, Cadidavid 27, Chiampo 23.

Prossimo Incontro 28 Giornata

Campionato Promozione Girone C

Domenica 7 aprile 2019 ore 15.30

Ambrosiana Trebaseleghe - Aurora Legnaro

Azzurra Due Carrare - Graticolato

Dolo1909 - Porto Viro

Janus - Maerne

Miranese - Albignasego

Saonara Villatora - Vigolimenese

Spinea - Robeganese Fulgor

Torre - Unione Cadoneghe

Classifica: Albignasego 54, Spinea 49, Miranese 44, Vigolimenese 42, Azzurra Due Carrare 41, Robeganese 40, Unione Cadoneghe 38, Porto Viro 37, Ambrosiana Trebaseleghe 37, Saonara Villatora 36, Aurora Legnaro 35, Janus Nova 35, Graticolato 34, Torre 27, Dolo 25, Maerne 12.