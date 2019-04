Quinta edizione da record 

OCCHIOBELLO (RO) - Cinque giornate, 25 società di calcio, 72 squadre partecipanti e un migliaio di atleti. Dai piccoli amici agli esordienti, il torneo Incontriamoci tra amici promosso da La Vittoriosa, per il quinto anno, raduna squadre delle province di Rovigo, Ferrara, Bologna, Venezia e Padova.

Venticinque aprile, 1, 20, 22, 24 maggio negli stadi di Occhiobello e Santa Maria Maddalena si disputerà il torneo che non avrà il tenore di una competizione, ma di una festa dello sport.

Come ha spiegato in conferenza stampa Paolo Pezzini, allenatore La Vittoriosa: “Dagli ottanta partecipanti di cinque anni fa, ai quasi mille di questa edizione, il torneo è cresciuto nei numeri della partecipazione delle società calcistiche e della collaborazione fra associazioni di volontariato che vi lavorano”.

Al di là dell’elemento sportivo, il ricavato del torneo andrà alla ristrutturazione di una sala ricreativa adiacente al campo di calcio di Santa Maria Maddalena e all’adozione a distanza di un bambino di un paese in via di sviluppo. “E’ importante che l’aspetto competitivo non sia prioritario – ha detto il sindaco Daniele Chiarioni -, questo torneo conferma che il valore educativo dello sport è quello che conta peri giovani”.

Il torneo inizia il 25 aprile alle 9,30 allo stadio di Occhiobello, in campo la fascia dei piccoli amici e primi calci (anni 2010-2011-2012-2013); il 1 maggio alle 9,30, sempre a Occhiobello, scenderanno i pulcini (anni 2008-2009); il 20, 22, 24 maggio, allo stadio di Santa Maria Maddalena, si confronteranno alle 18 gli esordienti (anni 2006-2007).

Tutte le società in campo il 25 aprile e 1 maggio saranno premiate, mentre tra gli esordienti saranno premiate le prime quattro squadre per ciascun torneo e, sempre per gli esordienti, i migliori giocatori riceveranno un riconoscimento dai responsabili scouting della Spal.

Le società partecipanti: La Vittoriosa, Bondeno calcio, Real Pontecchio, Sala Bolognese, Tagliolese, Fiessese, Stientese, Giovane Italia Polesella, Sorgente Canalbianco, Montagnana, Accademia Spal, Rovigo calcio, Fc Dolo 1909, Olimpia Quartesana, X Martiri, Copparese, Badia, Villa Azzurra, Casumaro, Frutteti, Cus Ferrara, G.S. La Pieve, Guarda Veneta, Crespino Duomo.

In conferenza stampa erano presenti anche Paolo Borghi vice presidente La Vittoriosa e il consigliere con delega al Forum delle associazioni Marcello Cauduro che ha sottolineato la fondamentale collaborazione delle associazioni (Amici della piazza, Ente palio, Vogatori Occhiobello, Volontariato Barbara, Anc, Proloco, Protezione civile).

La manifestazione si svolge con il patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Occhiobello.