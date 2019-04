Per le giovanili è già ora di fare sul serio

ROVIGO - Ultima prova generale prima degli inning che contano. Domenica 7 aprile è in programma la quarta amichevole prestagione dell'Itas Assicurazioni Baseball Softball Club Rovigo. Per curare gli ultimi dettagli in vista dell'esordio nel girone B di Serie B, il roster rossoblù domenica 7 aprile scende in campo a Minerbio contro il San Lazzaro di Savena. I ragazzi del manager Fidel Reinoso sono reduci dal buon pareggio dello scorso weekend sul campo degli Yankees di San Giovanni in Persiceto, formazione di Serie A2. Progressi che ora vanno confermati per farsi trovare pronti alla prima di campionato che il 13 aprile vedrà arrivare sul diamante della Tassina il Pastrengo. Esordio in vista per l'ultimo arrivato in casa rodigina, l'utility di origine venezuelana Andres Chacon.

E' già ora di fare sul serio per le formazioni Under 15 e Under 12 dell'Adriatic Lng Baseball Softball Club Rovigo, chiamate nel weekend al via nei rispettivi campionati. La squadra allenata da Lorenzo Malengo domani, sabato 6 aprile, alle 17 ospiterà sul diamante di via Vittorio Veneto i Dynos Verona. Contemporaneamente a San Martino Buon Albergo scenderà in campo l'Under 12 per giocarsi i primi punti della stagione contro i pari età padroni di casa. Domenica toccherà alla squadra di Serie C: alle 15.30 la neonata formazione rodigina affronterà in casa il Trento, una gara che segnerà l'esordio assoluto per molti giovani.

Buone notizie anche in chiave azzurra. Chiara Bolognini è tra le convocate per il raduno della Nazionale Under 16 di softball in programma il 22 aprile a Bollate. Un appuntamento decisivo per la preparazione del prossimo Campionato Europeo di categoria che si disputerà a Zagabria, in Croazia, dal 29 luglio al 3 agosto. Una presenza, quella di Bolognini, che conferma la vocazione nazionale e internazionale del Baseball Softball Club Rovigo, rimarcata anche dalla recente partecipazione dei giovani Lorenzo Taschin e Lorenzo De Marchi al try out di selezione per le prossime "London Series" organizzate dalla Major League Baseball.