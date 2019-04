Rossoblù ai nastri di partenza con diversi innesti

ROVIGO - Non solo baseball nel ricco weekend di gare rossoblù. Oltre agli esordi di Under 15, Under 12 e Cadetta (LEGGI ARTICOLO), domani fa il suo esordio nel campionato di categoria anche la nuova formazioni di softball Under 15. Una squadra che dà seguito all'Under 13 capace lo scorso anno di centrare una storica qualificazione ai playoff. La nuova stagione ha portato a una piccola rivoluzione. La stretta collaborazione avviata con società limitrofe ha consentito di rafforzare il nucleo di giocatrici rossoblù: Padova e Ferrara hanno ceduto in prestito alcune atlete che si sono perfettamente integrate al roster. Nuove anche le divise che le "girls" indosseranno durante le gare.

Primi giri di mazza domani, 7 aprile, alle 11 a Bagnaria Arsa sul diamante del Friuli 81 Softball Club. Il Baseball Softball Club Rovigo è inserito nel girone A, che comprende anche Thunders e Vicenza Baseball Softball Club. A guidare le agguerrite rossoblù i coach Leonardo Mena e Silvia Bovolenta. Ma a far salire l'entusiasmo alle stelle in questo avvio di stagione è stata anche la collaborazione con l'esperto tecnico Adriano Morabito, che una volta alla settimana arriva a Rovigo per dare il suo contributo alla crescita del softball giovanile.