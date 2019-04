Partono i tirocini formativi a Lendinara

LENDINARA (RO) - Al via i tirocini formativi promossi dal Comune di Lendinara in collaborazione con Consvipo e finanziati dal Fondo di solidarietà straordinario della Cariparo che daranno l'opportunità ad 8 persone selezionate di attivare percorsi lavorativi in diversi ambiti.

Anche quest'anno, l’amministrazione comunale ha voluto sostenere queste forme di promozione al sostegno della persona mediante le linee programmatiche di “welfare generativo”, già promosse da diversi anni, in cui le persone in situazione di disagio o difficoltà di inserimento lavorativo, possono trovare una temporanea risposta preservando la dignità e valorizzando le proprie potenzialità.

Il primo cittadino lendinarese, in coordinamento con i vari responsabili di servizio, hanno definito i vari impegni per le persone selezionate che dovranno operare nei settori della sorveglianza e pulizia dei locali comunali e manutenzione del verde, con progetti della durata di 4 mesi per 18 ore alla settimana regolarmente retribuite.

E’ stata inoltre ulteriormente evidenziata l'opportunità che anche quest'anno vedrà impegnate cittadini di Lendinara in un'ottica di continuità, non dando particolare attenzione alla temporaneità del progetto, ma valorizzando l'occasione di mettersi in gioco anche in vista di eventuali contatti con realtà lavorative locali.

Questo ulteriore tassello va a completare il mosaico di interventi nel settore sociale, già valorizzato mediante la promozione dei lavori di pubblica utilità promossi dalla Regione Veneto, che vedrà coinvolte altre 5 persone ed all'attuazione del baratto amministrativo che vede sempre più partecipanti per la compensazione dei debiti contratti.