Bersaglieri quasi perfetti per ritrovare la fiducia 

ROVIGO - Marcature di ottima fattura e gioco spregiudicato. La FemiCz Rovigo ha ritrovato il sorriso e le mete (ben sei) con il Viadana. 40-7 il punteggio finale, ma i rossoblù hanno visto violare la propria area di meta solo a tempo quasi scaduto. Nei 34 minuti e 16 secondi di gioco effettivo il Viadana ha avuto un maggior possesso 18 minuti e 43 secondi (55%), mentre i padroni di casa, evidentemente più efficaci, 15 minuti e 33 secondi (45%). Nel primo tempo la FemiCz Rovigo ha avuto maggior possesso (57%), mentre nel secondo il Viadana ha avuto il pallino del gioco in mano per il 67% del tempo.

Positiva la prova dei Bersaglieri nelle rimesse laterali con 7 touche vinte ed una sola persa, mentre gli avversari ne hanno vinte altrettante ma perse 3. In mischia chiusa i rossoblù hanno vinto 6 delle 8 mischie a propria introduzione, i gialloneri 7 su 9. Gli ospiti sono stati però più disciplinati dei rossoblù con sole 5 penalità totali (4 nel primo tempo ed 1 nel secondo), mentre i Bersaglieri hanno commesso 3 penalità nel primo tempo ed 8 nel secondo.

Leggi la cronaca di FemiCz Rovigo - Viadana

Leggi l’articolo sul dono dei tifosi al presidente Zambelli

Leggi l'articolo su Edo Ruffolo

Leggi le interviste a Cioffi, Casellato e Frati

Anche sabato scorso la difesa rodigina ha avuto il suo gran daffare con ben 111 placcaggi messi a segno ed è stato capitan Ferro a farne il maggior numero (11) seguito da Cicchinelli (10) e Mantovani (9). Sempre Ferro è il rossoblù ad aver effettuato il maggior numero di interventi positivi in attacco con 11 avanzamenti, seguito da Antl e Piva con 9 e da Cioffi con 7. Infine Momberg e Vecchini sono i primi nella Top3 della pulizia sui punti d’incontro con 16 interventi andati a buon fine, seguiti da Cicchinelli con 12 e da Parolo con 11.

Il prossimo appuntamento della FemiCz Rugby Rovigo Delta è per sabato 13 aprile alle ore 16 al “Payanini Center” per la partita con il Verona Rugby valida per la ventunesima giornata di TopP12.

TOP12 – XX giornata – 06.04.19 – ore 15

Fiamme Oro Rugby v Lafert San Donà 50-16

FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 40-7

Valsugana Rugby Padova v Verona Rugby 23-26

Toscana Aeroporti I Medicei v S.S. Lazio Rugby 1927 28-25

Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 1969 34-10

TOP12 – XX giornata – 07.04.19 – ore 16

Valorugby Emilia v Argos Petrarca Rugby 10-15

Classifica: Kawasaki Robot Calvisano 81 punti; FEMI-CZ Rovigo 78; Argos Petrarca Rugby 73, Valorugby Emilia 73; Fiamme Oro Rugby 63; Toscana Aeroporti I Medicei 45; Rugby Viadana 1970 40; Lafert San Donà 40; Mogliano Rugby 1969 36; Verona Rugby 28; Valsugana Rugby Padova 21; S.S. Lazio Rugby 1927* 20. *4 punti di penalizzazione

**una partita in meno

Prossimo turno sabato 13 aprile 2019

Mogliano Rugby 1969 - Valorugby Emilia

Argos Petrarca Rugby - Toscana Aeroporti I Medicei

S.S. Lazio R. 1927 - Fiamme Oro Rugby

Lafert San Donà - Valsugana Rugby Padova

Verona Rugby - FEMI-CZ Rovigo

Kawasaki Robot Calvisano - Rugby Viadana 1970