Impianti sportivi di Boara Pisani alla palla ovale. Entusiasmo per il torneo internazionale

STANGHELLA (PD) - Sport, approfondimento e aggregazione, queste le chiavi del successo di questo lungo fine settimana, che ha avuto inizio nella serata di venerdì, con un allenamento tenuto dal tecnico della Word Rugby, il Gallese Steve Harries, e l’arrivo in tarda serata del club femminile München Rfc. Nella giornata di sabato si è tenuto un secondo allenamento, per consentire alle atlete dei due club (Stanghella e München Rfc) di rifinire la preparazione per il giorno successivo e conoscersi, in vista dell'incontro del giorno successivo.

Nella giornata di domenica, a partire dalle 11, il via al grande show sportivo con le quattro formazioni a darsi battaglia sotto gli occhi di un folto pubblico incuriosito. Match emozionanti, sempre in equilibrio, con la formazione Veneta a prevalere alla fine sulle altre, con anche ottimi segnali di aggregazione all'interno delle fila delle varie squadre.

Domenica 7 è stata anche la giornata dell’esordio ufficiale della squadra femminile a 15 dello Stanghella che si è ben presentata in campo, a riprova dell'ottimo lavoro svolto dalla società, pareggiando sia con la Selezione Lombarda che con il München Rfc, squadre sulla carta più rodate e competitive.

Soddisfazione generale e diffusa tra tutte le società partecipanti al torneo. Primo tra tutti il presidente del club di casa Manilo Sarto, che festeggia la riuscita dell'evento e l'accordo siglato con il neo tecnico Steve Harries... ma non solo. In casa Stanghella si festeggia anche l'assegnazione degli impianti sportivi di Boara Pisani, dove oltre alle attività del club si svolgeranno tutte le attività (allenamenti e match) per il progetto accademia. La società ovale ha vinto il bando per la gestione dello stadio dove prima giocava il calcio Boara Pisani, ora Rovigo, del presidente Giuseppe Calabria.

Dal Veneto alla Lombardia fino al München RFC e le squadre di casa di Stanghella, questi i risultati degli incontri svoltisi nel fine settimana:

München RFC vs Veneto 5-10

München RFC vs Lombardia 5-5

Veneto vs Lombardia 10-5

Stanghella vs Lombardia 5-5

München RFC vs Stanghella 0-0

Foto @Massimo Bregolin