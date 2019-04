Esercitazioni con la Protezione civile tra i banchi

VENEZIA - Prenderà il via venerdì 12 aprile 2019 dalla scuola primaria “San Francesco” di Montecchio Maggiore (VI) la nuova edizione di “Scuola Sicura”, il, dal 2016 oramai diventato tradizionale appuntamento per l’educazione ai comportamenti sicuri e alla prevenzione dai rischi.Tra le sedi anche alcuni Comuni che avrebbero dovuto ospitare la manifestazione nell’edizione dello scorso autunno, ma le date furono rinviate a causa dell’eccezionale ondata di maltempo.“Continua con successo la nostra iniziativa – sottolinea l’assessore regionale alla Protezione Civile,– per promuovere una cultura della sicurezza volta, innanzitutto, ad evitare i rischi. Siamo convinti che gli insegnamenti appresi nei primi anni di vita siano quelli che più facilmente si ricorderanno da adulti per questo è fondamentale formare i ragazzi”.Nel corso della giornata di esercitazioni si svolgeranno diverse prove di evacuazione: allarme, avvio procedure, evacuazione propriamente detta e recupero dei feriti da parte dei soccorritori. “A Montecchio l’esercitazione verterà su un episodio di rischio sismico - spiega l'assessore - in altre realtà testeremo scenari di incendio o allagamento, a seconda delle diverse sensibilità locali”.A seguire, sotto la guida tecnica del personale regionale dell'assessorato e della direzione Protezione Civile, insieme ai vigili del fuoco, alle forze di polizia locale, alsi compirà la verifica conclusiva nella fase di “debriefing” che prevede un’analisi delle azioni compiute da alunni e insegnanti.Verranno, quindi, presentate le funzionalità dei diversi mezzi d'emergenza intervenuti, tra i quali l’elicottero del Suem 118.Al termine della giornata a tutti i ragazzi verrà consegnato un volumetto, che contiene le principali regole e i rischi da conoscere, oltre ai riferimenti locali di Protezione Civile. Un’ampia sintesi dell’esercitazione sarà riportata sul sito dedicato, www.scuolasicuraveneto.it , nel quale ogni tappa, come nelle precedenti edizioni, sarà raccontata attraverso una galleria fotografica.Il calendario degli appuntamenti che seguiranno Montecchio prevede: Campo San Martino (Pd) il 26 aprile, Godega di Sant’Urbano (Tv) il 3 maggio, Peschiera del Garda (Vr) il 9 maggio,l’11 maggio, Taibon e Agordo (Bl) il 22 maggio, Cavallino Treporti (Ve) il 24 maggio e Pozzonovo (Pd) il 31 maggio.