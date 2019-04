ROVIGO - Il Baseball Softball Club Rovigo apre le sue porte a tutti i giovani sportivi rodigini. La stagione invernale, caratterizzata dall'attività in palestra, è ormai alle spalle e finalmente il diamante di via Vittorio Veneto torna ad essere il cuore pulsante di ogni proposta rossoblù dedicata a bambini e famiglie. Riparte proprio in questi giorni il progetto di promozione del baseball tra le nuove generazioni.

Ogni martedì e giovedì pomeriggio, dalle 16.30 alle 18, i tecnici e gli educatori del Baseball Softball Club Rovigo sono pronti a introdurre al batti e corri tutti i bambini dai sei anni in su, in un ambiente reso ancora più accogliente dai recenti lavori di completamento del campo della Tassina. "Sul nostro bellissimo diamante ci sono tante opportunità per divertirsi e fare sport che durante l'inverno in palestra non abbiamo - sottolinea il presidente del baseball Softball Club Rovigo, Alessandro Boniolo - Con questa attività di promozione e reclutamento di nuovi giovani sportivi inizia la rincorsa al 'Baseball Camp 2019' di giugno e luglio, un'esperienza ormai consolidata e apprezzata nel quartiere Tassina, che va ben oltre il baseball e si traduce nell'offerta di tante attività sportive, educative e ricreative per i bambini dai 6 ai 9 anni. Le iscrizioni sono già aperte, tutti i bambini della città sono benvenuti".

E chissà, magari tra i partecipanti al prossimo "Baseball Camp" ci saranno anche giovani che andranno a rafforzare le formazioni Under dell'Adriatic Lng Baseball Softball Club Rovigo. Il recente fine settimana ha fatto registrare l'ottimo esordio dell'Under 15 nel campionato di categoria: la squadra allenata da Lorenzo Malengo sabato ha ospitato e battuto i Dynos Verona col punteggio di 8-6, aprendo nel miglior dei modi la sua stagione. Nulla da fare, invece, per i ragazzi dell'Under 12 che, nonostante tanta buona volontà, in trasferta hanno ceduto il passo 20-1 al forte San Martino Buon Albergo, vincitore della recente Winter League.

Esordio assoluto per le ragazze del softball Under 15 allenate da Leonardo Mena e Silvia Bovolenta. La prima giornata nella nuova categoria si è chiusa con una sconfitta di misura per 11-10 all'extra inning a Castion delle Mura contro il Friuli 81 Softball Club. Una partita che fino all'ultimo è sembrata a portata di mano, considerato che le polesane sono state in vantaggio fino all'ultima ripresa. Poi il rientro delle avversarie friulane, capaci poi di segnare due punti nell'inning decisivo. Per il roster rossoblù ci sono, però, solo sorrisi e tanto entusiasmo per l'avventura appena iniziata. Per il primo anno nella storia del Baseball Softball Club Rovigo al via dei campionati giovanili femminili vengono schierate due formazioni: all'Under 15 si aggiungerà anche l'Under 12, all'esordio il 28 aprile contro le Padova Braves. L'obiettivo è consolidare un bacino di giocatrici sul quale poggiare le fondamenta della squadra Seniores iscritta alla Serie A2.