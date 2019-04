Per i Bersaglieri c’è Trentin

Roma - Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della Fir, ha reso note le designazioni arbitrali per la ventunesima giornata del Campionato Italiano TOP12 in calendario sabato 13 aprile.

Tutte le partite si disputeranno in contemporanea alle 16. La capolista Calvisano ospiterà il Rugby Viadana 1970 nel match che sarà diretto da Stefano Bolzonella. Il nuovo derby veneto tra Verona e Rovigo, che metterà in palio punti salvezza per i padroni di casa e punti per il primato per gli ospiti, sarà arbitrato da Luca Trentin.

Emanuele Tomò sarà il fischietto del derby romano tra Lazio e Fiamme Oro. A Giuseppe Vivarini il secondo derby veneto di giornata tra San Donà e Valsugana. I campioni d’Italia in carica del Petrarca ospiteranno i Medicei nel match diretto da Federico Boraso, mentre la direzione di gara di Mogliano-Valorugby sarà affidata a Riccardo Angelucci.

Queste le designazioni arbitrali:

TOP12 – XXI giornata – ore 16 – 13.04.19

Mogliano Rugby 1969 v Valorugby Emilia

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Andrea Spadoni (Padova), AA2 Riccardo Bonato (Padova)

Quarto Uomo: Massimo Brescacin (Treviso)

Argos Petrarca Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei

Arb. Federico Boraso (Rovigo)

AA1 Manuel Bottino (Roma), AA2 Giorgio Sgardiolo (Rovigo)

Quarto Uomo: Alessandro Strullato (Padova)

S.S. Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby

Arb. Emanuele Tomò (Roma)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Dante D’Elia (Bari)

Quarto Uomo: Giulio Cerolini (Roma)

Lafert San Donà v Valsugana Rugby Padova

Arb. Giuseppe Vivarini (Belluno)

AA1 Filippo Vinci (Rovigo), AA2 Gianmarco Toneatto (Udine)

Quarto Uomo: Matteo Giacomini Zaniol (Treviso)

Verona Rugby v FEMI-CZ Rovigo

Arb. Luca Trentin (Milano)

AA1 Gianluca Gnecchi (Brescia), AA2 Francesco Russo (Milano)

Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

Kawasaki Robot Calvisano v Rugby Viadana 1970

Arb. Stefano Bolzonella (Cuneo)

AA1 Andrea Palladino (Torino), AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Gabriele Platania (Alessandria)

Classifica: Kawasaki Robot Calvisano 81 punti; FEMI-CZ Rovigo 78; Argos Petrarca Rugby 73, Valorugby Emilia 73; Fiamme Oro Rugby 63; Toscana Aeroporti I Medicei 45; Rugby Viadana 1970 40; Lafert San Donà 40; Mogliano Rugby 1969 36; Verona Rugby 28; Valsugana Rugby Padova 21; S.S. Lazio Rugby 1927* 20. *4 punti di penalizzazione