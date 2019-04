Oltre agli esperti del settore ci saranno anche volti noti dello sport

Dieta - Alimentazione e Sport. Giovedì 11 aprile presso l’Auditorium del Liceo Paleocapa di Rovigo alle ore 21.00 si svolgerà un importante incontro legato al tema dell’alimentazione e dello sport. Durante la serata, organizzata dall’Associazione di Volontariato “Blu Soccorso di Rovigo” e con patrocino del Comune di Rovigo e della Azienda Sanitaria AULSS 5 di Rovigo, saranno dibattuti temi legati alla nostro modo quotidiano di alimentarsi. Da recenti indagini statistiche sanitarie sono emersi dati preoccupanti in merito al nostro comportamento alimentare. I dati parlano chiaro. Sono infatti circa 6 milioni le presone in Italia che si trovano ad essere in uno stato di obesità o di soprappeso. Essere obeso o in soprappeso significa essere a rischio di seri rischi per la nostra salute. Infarto e ictus sono tra le più temibili patologie correlate all’obesità e al soprappeso Va ricordato a tale proposito che l’infarto miocardico e l’ICTUS, sono le principali cause di morte e invalidità in Italia e nel mondo. Una cattiva alimentazione può determinare condizioni di soprappeso che rappresentano non solo un danno per la nostra salute ma anche un danno per le casse della stato italiano. In Italia infatti si stima che il Ministero della Sanità Pubblica spenda circa 6 miliardi di euro per far fronte alle patologie collegate all’obesità e al soprappeso. Giovedì 11 aprile tutti i cittadini polesani avranno l’opportunità, unica nel suo genere, e cioè quella di poter porre, in maniera diretta, delle domande ai cosiddetti esperti del sottore dell’alimentazione. “Qual'è il mio peso forma ? Come riconoscerlo?” Quali sono le abitudini di vita indispensabili per mantenere un peso corporeo il più possibile normale? “ A rispondere alle domande del pubblico giovedì 11 aprile presso l’Auditorium del Liceo Paleocapa di Rovigo saranno presenti il dr Fulvio Fiorini Nefrologo e Dietologo Az. ULSS 5 Polesana il Dr. Luigi Ziviani Specializzato in Pediatria, la dr.ssa Katia Magnani - Psicologa Az. ULSS 5 Polesana, e alcuni Testimonial sportivi quali Paolo Dal Fiume ex giocatore di serie A titolare del Napoli Calcio, Nadia Bala - Ambasciatrice per il Sitting Volley della Federazione Italiana Pallavolo e atleta della Nazionale di Sitting Volley , e il Capitano squadra del Rugby Rovigo Delta Matteo Ferro . All’incontro saranno inoltre presenti il Dr Antonio Fernando Compostella – Direttore Generale Az. ULSS 5 Polesana, l’ Avv. Cristiano Corazzari - Assessore Regionale allo Sport della Regione del Veneto e il Presidente dell’Associazione di Volontariato Blu Soccorso Dr Francesco Vallese. Moderatrice della serata sarà la giornalista televisiva di Antenna Tre la Dr.ssa Daniela Gregnanin. L’incontro è aperto a tutti i cittadini ed è gratuito. .

