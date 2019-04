[VIDEO] Veneto 2050 disegna il futuro: addio degrado e spazio alla rigenerazione di qualità

ROVIGO - “Veneto 2050” segna il passaggio dall’urbanistica dell’espansione all’urbanistica della riqualificazione e della rigenerazione del tessuto insediativo esistente. Lo spiega a chiare lettere Cristiano Corazzari, assessore regionale al territorio, nel presentare contenuti e strategie, durante il primo di sette appuntamenti in un salone del grano di Rovigo tutto zeppo di professionisti, imprese e amministratori, della nuova legge regionale.

La nuova legge manda in pensione le precedenti tre versioni del piano casa, che già hanno maturato un enorme successo sia in numero pratiche, che in movimentazione di economie. Basti pensare che la prima versione del piano casa mosse 1 miliardo di euro, la seconda 3 miliardi e la terza 5 miliardi. “E sono numeri per difetto” spiega Maurizio De Gennaro, direttore dell’unità operativa di Urbanistica a Venezia.

Corazzari spiega come “la legge consente il passaggio normativo da carattere di straordinarietà ed emergenza, ad una legge ordinaria che consentirà di poter riqualificare, con i dovuti strumenti, il patrimonio edilizio e, per certi aspetti, il riordino del tessuto urbanistico esistente”, e come “Veneto 2050 s’agganci alla legge sul contenimento del consumo del suolo del 2017”. “Appare significativo evidenziare - ha spiegato l’assessore regionale - uno degli elementi cardine della legge, rappresentato dalla rinaturalizzazione del suolo attraverso l’utilizzo dei crediti edilizi”.



La legge propone misure che dovranno essere attuate attraverso azioni di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, prevedendo una politica di demolizione di manufatti incongrui e degli elementi di degrado. Sostanzialmente la parola d’ordine sarà pulizia del territorio, “cleaning”, attraverso un percorso di sostenibilità edilizia che procurerà premialità.

Le specifiche premialità saranno correlate all’utilizzo di elementi di riqualificazione dell’edificio (tetti “verdi”, recupero dell’acqua piovana, isolamento acustico, pareti ventilate), e ponendo una particolare attenzione e premialità all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e all’economia circolare. La legge prevede anche l’istituzione della “Commissione regionale per la qualità architettonica”, con funzioni di promuovere la qualità nella progettazione architettonica, urbanistica e del Paesaggio.

Il convegno è proseguito con De Gennaro che ha spiegato la parte normativa della legge; Federico Pugina, architetto dell’ordine di Rovigo, che ha illustrato l’approfondimento tecnico relativo al ruolo dei comuni, Massimo Cavazzana del direttivo Anci, invece ha presentato in che cosa consistono le premialità previste nella legge; Diego Signor e Lorenzo Minganti, avvocati, hanno sviscerato gli aspetti giuridici.

All’inizio l’avvio lavori ha visto i saluti del commissario straordinario del comune di Rovigo, Nicola Izzo, “auguro i migliori auspici per il 2050 che ha da venire, ma arriverà presto”.