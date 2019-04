Categorie economiche per la Zes a Roma, ma nessun polesano

ROMA - Il ministro per il Sud Barbara Lezzi ha ricevuto oggi a Roma, nella sede del dicastero, i rappresentanti delle categorie economiche dell’Area metropolitana di Venezia e Rovigo. All’ordine del giorno, la presentazione del piano industriale per l’Area metropolitana di Venezia e Rovigo. All’appuntamento hanno partecipato il presidente di Confindustria Venezia Rovigo Vincenzo Marinese e il direttore generale Gianpiero Menegazzo, il direttore di Confartigianato città metropolitana di Venezia Matteo Masat, il presidente Cna città metropolitana di Venezia Giancarlo Burigatto e il presidente della Camera di commercio di Venezia Rovigo, nonché amministratore di Confcommercio Venezia, Giuseppe Fedalto. Presente anche il deputato bellunese Federico D’Incà. Dal Polesine invece nessuno, peccato la Zes interessi anche 16 comuni della provincia di Rovigo.

Dal piano industriale per l’Area metropolitana di Venezia e Rovigo emerge che nel solo Comune di Venezia e nei Comuni della provincia di Rovigo sarebbero disponibili 385 ettari, ad oggi dismessi o abbandonati che, se inseriti in una Zona economica speciale (Zes), potrebbero attivare in tre anni 2,4 miliardi di euro di investimenti, 7.600 posti di lavoro diretti e 19.000 indiretti.

“Ringraziamo il ministro Barbara Lezzi per averci accolti e l’onorevole Federico D’Incà, che abbiamo incontrato di recente insieme all’onorevole Arianna Spessotto, proprio per illustrare il Piano. Avendo apprezzato i contenuti del nostro progetto, D’Incà si è fatto promotore di questa riunione – dichiara il presidente di Confindustria Venezia Rovigo Vincenzo Marinese -. La nostra gratitudine va anche al governatore del Veneto Luca Zaia e all’assessore allo Sviluppo economico Roberto Marcato, per la pronta e positiva risposta a favore del progetto. L’appuntamento odierno è stato cordiale e concreto. Abbiamo illustrato al ministro Lezzi le potenzialità offerte dall’istituzione di una Zes nel nostro territorio. Il fatto che oggi le categorie economiche siano qui assieme a noi è la dimostrazione che il progetto è pianificato e condiviso dal territorio. Non dimentichiamo che tutti i sindaci delle aree interessate hanno sottoscritto la lettera d'intenti per la creazione della Zes. Infine, abbiamo manifestato l’esigenza di allargare la superficie della zona franca. Gli attuali 8 mila metri quadrati sono del tutto insufficienti. Per questo, oggi molte aziende stanno rinunciando ad investire in quell’area”.

Il ministro Barbara Lezzi si è riservata di valutare la fattibilità della proposta e di stimare le necessarie coperture. Previsto un aggiornamento in tempi rapidi. Nel frattempo, anche la Regione del Veneto si è attivata chiedendo l’istituzione della Zes nell’Area metropolitana di Venezia e Rovigo (LEGGI ARTICOLO), come ha confermato oggi la titolare del Dicastero per il Sud.