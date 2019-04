"Logica di squadra, rigore morale, coraggio". L’Ance sveglia la politica dal letargo

ROVIGO - Cinque richieste. Anzi, un manifesto che l’Associazione nazionale costruttori edili, guidata da Paolo Ghiotti lancia al mondo della politica rodigina in vista delle elezioni.

Nel corso della conferenza stampa che si è svolta nella sede di Confindustria nella mattinata di martedì 9 aprile, il presidente di Consvipo, Guido Pizzamano, assieme a Ghiotti e al direttore di Civiltà di Cantiere, Alfredo Martini hanno lanciato l’emergenza Polesine. “Il tavolo tecnico - hanno spiegato - si è costituito per trovare soluzioni innovative in grado di inserire il Polesine nei processi di crescita e di trasformazione oggi in atto attraverso la promozione di un processo virtuoso basato sull’impegno comune e una visione positiva di futuro”. Lo scopo che ci si prefigge è di far uscire il polesine dalla marginalità rispetto ai trend di sviluppo, contrastando al tempo stesso l’immagine di area depressa e quindi scarsamente attraente.

Per quanto riguarda i cinque punti, Paolo Ghiotti è stato chiaro, facendo appello ai candidati sindaci e ai potenziali assessori e consiglieri affinché firmino e quindi condividano il manifesto. “Il primo punto - ha detto Ghiotti - riguarda la visione aperta al futuro allargando i propri orizzonti e guardando al proprio territorio come parte di un'Area vasta, di qualcosa di più grande, andando oltre confini e mentalità destinate a limitare le potenzialità di crescita e dì miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali; il secondo punto riguarda un'attività di governo orientata a una logica di squadra con le altre amministrazioni e istituzioni, con il sistema imprenditoriale e di rappresentanza, con il tessuto associativo esistente per costruire e condividere una nuova identità del Polesine. Terzo, un rigore morale fondato non su una generica onestà, presupposto imprescindibile per chi assume una carica pubblica, bensì sull’impegno a rispettare gli indirizzi comuni e a perseguire gli obiettivi di crescita secondo principi condivisi con il territorio.

Il quarto punto riguarda comportamenti e scelte, anche coraggiose, volte a sostenere il tessuto imprenditoriale locale, sapendo gestire al meglio gli strumenti amministrativi e finanziari a disposizione e utilizzando norme e regole a questi fini, cercando di valorizzare le imprese del territorio, nella consapevolezza che senza imprenditorialità non può esservi benessere.

Ultimo punto, una programmazione almeno quinquennale prestando la massima attenzione alle opportunità di finanziamento utilizzando le competenze e le esperienze del Consorzio per lo Sviluppo del Polesine e partecipando a un processo di efficientamento delle attività delle pubbliche amministrazioni investendo nella crescita delle competenze interne, in una logica di collaborazione inter-istituzionale”.

I numeri presentati da Ance parlano chiaro, il comparto delle costruzioni edili in provincia di Rovigo ha perso moltissimo: nel settembre 2007 si contavano 817 imprese, nel settembre 2018 erano scese a 367. Idem il monte salari denunciato: se 12 anni fa ammontava a 36.612.803 euro, un anno fa si era scesi a 17.057.744 euro. Un tracollo.

“Deve esserci un percorso di metodo basato sulla più ampia collaborazione possibile - ha spiegato Ghiotti - per questo dall’inizio abbiamo prima creato una riflessione al nostro interno per poi aggregare imprenditori e professionisti di buona volontà desiderosi di dare il proprio contributo di analisi. Così è nata l’idea di Progetto per il Polesine”. Ma le idee non bastano. E da qui la proposta a tutti i vari candidati che dovranno anche impegnarsi a condividere una visione per il futuro nei territori immediatamente dopo le elezioni, subito dopo l’insediamento.

Pizzamano dal suo canto propone infatti la necessità di richiedere alla Regione Veneto una legge speciale per il Polesine (LEGGI ARTICOLO).

Chi è Paolo Ghiotti

Paolo Ghiotti, presidente dell’Ance, imprenditore di Trecenta, gestisce assieme al fratello Sereno l’azienda di famiglia, l’azienda edile Ghiotti snc nata nel 1928 con nonno Luigi e cresciuta col padre Benvenuto.

Nel 2005 l’azienda riceve per prima il Documento unici di regolarità contributiva da parte dello Sportello unico previdenziale della provincia di Rovigo, è anche certificata Iso 9001 ed occupa 72 persone, dato che ne fa la prima impresa edile del territorio.

Inizialmente Paolo frequenta l’Accademia aeronautica per diventare pilota ma poi viene coinvolto nell’azienda familiare assieme al fratello. Una vita fatta di duro lavoro e tanti sacrifici quella del trecentano che però non si perde mai d’animo. Innamorato della propria terra, tenta sempre di spronare e coinvolgere la politica spronandola a prendere quelle decisioni importanti per far uscire il Polesine dallo stato di torpore.