Check up gratuiti in piazza Duomo a Rovigo per il Veneto Welfare Day

ROVIGO - Così come anticipato da Confartigianato Polesine (LEGGI ARTICOLO) anche la sigla sindacael Uil ricorda l’importanza degli screening e dei controlli che si terranno in occasione del Veneto Welfare Day che sarà l’11 aprile in piazza Duomo a Rovigo, interamente dedicata alla sensibilizzazione e all’informazione sulle principali tematiche legate al welfare e che vedrà il coinvolgimento diretto di Sani.in.Veneto, delle parti sociali venete e di diversi soggetti su tutto il territorio regionale. Per quanto riguarda Rovigo, ci sarà uno screening senologico, in unità mobile e screening cardio metabolico, in sede attrezzata, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Il Veneto Welfare Day nasce con l’obiettivo di promuovere e incentivare iniziative per sensibilizzare la popolazione del Veneto sulle tematiche legate alla previdenza e sanità integrativa integrata e, più in generale, al welfare.

Sani in Veneto fa parte del calendario ufficiale degli eventi in programma per il Veneto Welfare Day 2019, forte del proprio ruolo nel welfare integrato a livello veneto e di prima realtà italiana per i Fondi sanitari integrativi territoriali.

Durante gli eventi, uno per provincia, in piazze di rilevante afflusso o sedi delle parti costituenti del Fondo, saranno disponibili materiali informativi, gadget, approfondimenti sulle possibilità che il Fondo e le parti costituenti presenti offrono nel welfare e check up gratuiti di prevenzione e tutela della salute (senologico, cardiologico, posturale e altri) per tutti i cittadini interessati.