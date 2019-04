Trasferta al porto di Pila per i ragazzi dell’Ipsia di Porto Tolle

PORTO TOLLE (RO) -Si è trattato di una visita programmata da tempo e complementare al percorso di formazione che gli stessi studenti stanno facendo, il corso di pesca commerciale e produzione ittiche, alla scoperta del mare, del mondo ittico e delle tradizioni marinare.A Pila gli studenti, accompagnati dai docenti, sono arrivati intorno alle 9.15 accolti dal presidente Mazzucco, dal veterinario Tiengo e dall'assessore alla Pesca di Porto Tolle, Tania Bertaggia.Dopo i primi saluti si è passati ai fatti: visita al porto ad accogliere i motopescherecci di rientro dalla pesca, verifica del pescato, controllo delle unità navali anche con l'aiuto dell’insegnante Marengelli che chiedeva agli studenti le caratteristiche delle barche mentre Tiengo spiegava il percorso della certificazione di qualità del prodotto e la tracciabilità dello stesso.

A seguire lo scarico, il peso, il controllo qualità e il carico su mezzi frigoriferi delle cozze per poi passare all'interno del mercato ittico per verificare il prodotto pescato e procedere alla simulazione di un'asta di vendita in collaborazione con personale competente.

Molto attivi e interessati gli studenti, partecipi e curiosi di un mondo a loro vicino ma non completamente conosciuto.

Con mano hanno toccato la questione della tracciabilità del prodotto, si sono confrontati con gli operatori, hanno accolto la provocazione che personale preparato da un punto di vista tecnico non è attualmente presente e quindi ben venga l'invito a proseguire gli studi con passione al fine di acquisire sempre più quella dimestichezza con un mondo che cerca professionisti del mare.