ADRIA (RO) - Una bellissima giornata di agonismo e di divertimento, targata Cipriani Area Sport, al palazzetto dello sport di Adria. In occasione della "4^ Tappa Absolute Beginner - Kickboxing Games" e "Trofeo Coni Kinder + Sport 2019" della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Sambo, il palasport adriese ha ospitato la marea di fighters senior e giovani, e relativi familiari, provenienti da tutto il Veneto. Inclusi gli addetti ai lavori, ad Adria c’era davvero il pubblico delle grandissime occasioni.

I risultati, nello spirito di questa tipologia di incontri (Beginners e Kickboxing Games), sono sicuramente secondari, ma comunque Cipriani Area Sport ha raccolto, anche in questa occasione, grossissime soddisfazioni. Da segnalare la medaglia d’oro di Gabriele Gargiuolo nell’ambitissimo Trofeo Coni, che si disputava in parallelo ai Beginners e Kickboxing Games. Un risultato, quello raggiunto dal giovane fighter, davvero molto importante anche in prospettiva nazionale. Peccato per Anna Malaman, che per un soffio non si è portata a casa pure lei la medaglia d’oro.

Gli altri risultati: Jole Fontanella 1 PF -60kg, Ester Tasselli 2 PF – 60kg, Alessia Tescaro 1 PF -42kg, Zoe Zerbinati 1 PF -55kg e 1 TP -55kg e 2 Prova al sacco, Federico Ruffo 1 PF -85kg, Pietro Rubiero 3 PF +57kg e 3 TP +57kg e 1 Prova al sacco, Eleonora Targa 3 PF +57kg e 1 TP +57 kg, Francesco Coltro 2 PF -57kg e 3 TP -57kg, Adrian Viale Shami 2 TP -47kg, Marita Guizzaro 2 LC -60kg, Elena Sicchirollo 2 PF -57kg.

La bellezza di queste tappe non è solo nel vedere i novelli fighters impegnati in incontri, ma anche e soprattutto guardare i mini-fighters impegnati in percorsi di abilità. Davvero numerossissima, anche in questo ambito, la presenza dei portacolori di Area Sport.

Si chiude così questo importante appuntamento in Polesine per concentrarsi, immediatamente, sul prossimo impegno di Cipriani Area Sport per gli agonisti. Saranno ben 7 gli atleti impegnati questo weekend nella prestigiosissima “Austrian Classics”, che si disputa nel magnifico palasport “Olympic Hall” di Innsbruck. A questo appuntamento, valido come tappa della Wako World Cup, partecipano alcuni fra i migliori atleti del mondo. Per la comitiva di Cipriani Area Sport, capitanata dal Maestro Alessandro Milan, parteciperanno: Alberto Milan (-63 kg senior PF), Chiara Zago (-65 kg senior PF), Luca Cecchetto (-63 kg old cadet LC), Samanta Guarnieri (-65 kg junior LC), Mirko Boschet (-69 kg junior LC), Paolo Cavalcanti (-74 kg junior LC) e Lorenzo Corsini (-79 kg junior LC). Quest’ultimo dovrà difendere la prestigiosissima vittoria dello scorso anno. Per la maggior parte dei portacolori di Area Sport, il test di Innsbruck sarà estremamente importante in vista dei Campionati Italiani Assoluti di inizio maggio.