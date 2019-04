Corazzari: “Insieme a Forza Italia contro le sinistre"

ROVIGO -"Come Lega le porte della coalizione a sostegno della candidata sindaco Monica Gambardella sono sempre rimaste aperte a Forza Italia e lo sono anche oggi, a poche ore dalla presentazione di quello che potrebbe essere il loro candidato sindaco.Capisco - afferma il commissario della sezione locale Cristiano Corazzari - che mi si contesti il metodo dell’individuazione del candidato, ma ribadisco che,, che gode dell’appoggio del presidente Luca Zaia e della giunta regionale del Veneto a cui appartengo., ovvero non consegnare la città di Rovigo alle sinistre, siano esse a sostegno di un candidato appoggiato in maniera palese dal Partito democratico, siano esse nascoste dietro una parvenza di lista civica”.".