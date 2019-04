Obiettivo 5 punti per i Bersaglieri 

ROVIGO - Ritornano tra le fila rossoblù Odiete e Cadorini dopo diverse settimane di stop, il primo partirà titolare con la maglia numero 15 mentre il secondo sarà pronto a dare il suo contributo nella seconda fase del match. In panchina vi sarà anche Edo Lubian, reduce da un weekend di pausa dopo un colpo alla testa rimediato nel match a Calvisano.

Sabato 13 aprile, alle ore 16 e la FemiCz Rovigo Delta sarà impegnata al “Payanini Center” per la sfida con il Verona Rugby.

Sarà Luca Trentin (Milano) ad arbitrare il match coadiuvato dai giudici di linea Gianluca Gnecchi (Brescia), Francesco Russo (Milano) e dal quarto uomo Ferdinando Cusano (Vicenza). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube e sull’App della Federazione Italiana Rugby.

“Andiamo a Verona sapendo che, dopo la loro vittoria nello scontro diretto contro Valsugana, l'ambiente è molto euforico perciò troveremo sicuramente una squadra diversa da quella affrontata qualche mese fa - è il commento del coach rossoblù Umberto Casellato alla vigilia del match - Noi come sempre vogliamo pensare partita dopo partita e prepararci alla fase finale nel migliore dei modi. Per la sfida di sabato recuperiamo qualche infortunato e questo per noi è importante. Sarà difficile poter arrivare primi al termine della regular season ma vogliamo comunque provarci, quindi sabato scenderemo in campo cercando di portare a casa i 5 punti”.

“Con Valsugana abbiamo giocato una buona partita - il commento di Zane Ansell assistant coach del Verona - e credo che alla fine ci siamo meritati la vittoria. Ci sono stati dei cali di tensione in cui abbiamo concesso punti pesanti per loro, rischiando di perderla. Queste distrazioni non possiamo assolutamente permettercele contro un avversario come Rovigo. Loro sono molto solidi in tutti i reparti. Sono una delle squadre in forma in questo campionato e, a detta di tutti, una delle favorite per lo scudetto. Ma nessuna partita è persa prima di essere giocata, quindi giochiamocela a viso aperto, cercando di limitare gli errori al minimo e vediamo cosa succede. La salvezza? Dipende sia da noi che dalle dirette concorrenti, ma pensiamo a fare bene in queste ultime due partite e poi coglieremo i frutti. La formazione? Il campionato è lungo e abbiamo girato un po’ la squadra per mettere in campo la formazione migliore possibile. Abbiamo bisogno di forze fresche”.

FemiCz Rovigo: Odiete; Visentin, Majstorovic, Antl, Cioffi; Mantelli, Piva; Ferro (cap.), Cicchinelli, Halvorsen; Nibert, Parolo; Pavesi, Momberg, Vecchini. A disposizione: Cadorini, Pomaro, Rossi, Venco, Lubian, Loro, Chillon, Barion.

All. Casellato/Properzi

Verona: Conor; Buondonno, Mortali, Pavan, Geronazzo; McKinney, Soffiato; Zanini, Spinelli, Riccioli (cap); Salvetti, Signore; Cittadini, Delfino, Greeff.

A disposizione: Silvestri, Furia, Girelli, Groenewald, Bernini, Navarra, Quintieri, Cruciani

All. Grant Doorey (Head Coach), Zane Ansell (Assistant Coach), Greg Sinclair (Skills Coach)

Queste le designazioni arbitrali:

TOP12 – XXI giornata – ore 16 – 13.04.19

Mogliano Rugby 1969 v Valorugby Emilia

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Andrea Spadoni (Padova), AA2 Riccardo Bonato (Padova)

Quarto Uomo: Massimo Brescacin (Treviso)

Argos Petrarca Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei

Arb. Federico Boraso (Rovigo)

AA1 Manuel Bottino (Roma), AA2 Giorgio Sgardiolo (Rovigo)

Quarto Uomo: Alessandro Strullato (Padova)

S.S. Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby

Arb. Emanuele Tomò (Roma)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Dante D’Elia (Bari)

Quarto Uomo: Giulio Cerolini (Roma)

Lafert San Donà v Valsugana Rugby Padova

Arb. Giuseppe Vivarini (Belluno)

AA1 Filippo Vinci (Rovigo), AA2 Gianmarco Toneatto (Udine)

Quarto Uomo: Matteo Giacomini Zaniol (Treviso)

Verona Rugby v FEMI-CZ Rovigo

Arb. Luca Trentin (Milano)

AA1 Gianluca Gnecchi (Brescia), AA2 Francesco Russo (Milano)

Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

Kawasaki Robot Calvisano v Rugby Viadana 1970

Arb. Stefano Bolzonella (Cuneo)

AA1 Andrea Palladino (Torino), AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Gabriele Platania (Alessandria)

Classifica: Kawasaki Robot Calvisano 81 punti; FEMI-CZ Rovigo 78; Argos Petrarca Rugby 73, Valorugby Emilia 73; Fiamme Oro Rugby 63; Toscana Aeroporti I Medicei 45; Rugby Viadana 1970 40; Lafert San Donà 40; Mogliano Rugby 1969 36; Verona Rugby 28; Valsugana Rugby Padova 21; S.S. Lazio Rugby 1927* 20. *4 punti di penalizzazione