"La nostra sanità va difesa a tutti i costi"

PAPOZZE (RO) - “Con la mia squadra sarò presente alla manifestazione provinciale per la difesa della sanità del Polesine (LEGGI ARTICOLO), perché ritengo fondamentale essere solidale all’iniziativa, in quanto anche i cittadini di Papozze sono fruitori diretti dei servizi offerti del Santa Maria Regina degli Angeli. L’ospedale pubblico di Adria infatti, non è lontano da Papozze, e per questo riveste un ruolo di fruizione primaria per i servizi richiesti dall'utenza della casa di riposo di Papozze, dove lavoro". Sono le parole di Arianna Pozzato, la candidata sindaca per il Comune di Papozze alle prossime elezioni comunali previste il prossimo 26 maggio.

Appassionata di calcio e sensibile alle problematiche dei cittadini, la neo candidata sindaca si presenta pubblicamente alla cittadinanza del comune polesano, appoggiando in pieno le azioni in difesa ai tre ospedali pubblici, per i quali le schede ospedaliere deliberate dalla giunta regionale del 13 Marzo, se venissero approvate dal consiglio regionale del Veneto, decreterebbero la chiusura futura degli ospedali pubblici.

“Dobbiamo batterci per difendere la sanità pubblica nella nostra provincia - ribadisce Arianna Pozzato - e per farlo è importante che domani alla manifestazione ci sia la presenza del mondo politico territoriale, ma anche la partecipazione dei cittadini che rivendicano il diritto alla salute, espresso dall’articolo 32 della nostra costituzione”.