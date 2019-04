In otto si contenderanno il trofeo

ROVIGO - Anche il sole ha salutato la prima giornata della 45esima edizione del Torneo Internazionale Aldo Milani Under 16. Manifestazione che è partita nei tre campi dello stadio Battaglini alle 14 in punto di sabato 13 aprile. Ben 21 gli incontri in programma nella prima giornata, sette i gironi con squadre presenti da mezza Italia, con la consueta e gradita presenza de i Buffalo’s sudafricani.

La manifestazione è organizzata anche quest’anno grazie al Patrocinio della Fir (Federazione Italiana Rugby), della Regione Veneto, Provincia e Comune di Rovigo, del CRVeneto, del Coni e del Panathlon, e della FemiCz Rugby Rovigo Delta, sempre in prima fila a sostenere il “Milani” oltre alla collaborazione di tutte le altre realtà rugbystiche del territorio e gli Old della Rugby Rovigo.

Al campo 1 il San Donà, dopo due tornei vinti nelle ultime due edizioni, ha cominciato la corsa ad un incedibile tris vincendo 12-5 sulla Ftgi Euganei, e pareggiando il secondo match (7-7) con la FTGI Colleferro Appia. Esordio con il botto per il Rugby Milano che ha vinto sulla Franchigia Polesine 22-5, impatto positivo dei Buffalo’s con atleti che hanno sfoderato doti velocistiche impressionanti imponendosi 22-5 sulla FTGI Valpolicella West Verona. Partenza a razzo anche per il Verona Junior che ha dominato il primo match con L’Aquila, candidandosi per le posizioni nobili della classifica finale e terminando in vetta al proprio girone.

Bene anche il Petrarca Padova finalista lo scorso anno, vittoria all’esordio sul Grifoni Oderzo (8-3) e largo successo nel secondo match, idem per Milano prima del proprio girone.

Padroni di casa della Monti Junior Rovigo che nel primo match hanno affrontato la forte Roma Legio Invicta XV pareggiando 21-21, con una ottima reazione d’orgoglio. Dominio assoluto per i rossoblù nel secondo match con le Province dell’Ovest con un perentorio 36-0.

Domenica 14 aprile squadre di nuovo in campo dalle ore 9. Tre i raggruppamenti di merito che definiranno gli incontri di finale previsti dalle ore 14. La finalissima che assegna il Trofeo della 45esima edizione sarà disputata al campo 1 dello stadio Battaglini alle ore 16 e 15, alle 17 sono previste le premiazioni con autorità, i giocatori della Rugby Rovigo Delta e l’azzurro Nicola Bibi Quaglio.

Il Torneo vedrà in palio anche quest’anno i numerosi premi speciali come la Targa Vittorio ‘Biso’ Bordon, la Targa Stefano Casotti, la Targa Paolo Cesaro, il Trofeo Andrea Dal Martello, la Targa Ciar, il Trofeo delle Felci d’Oro, il Premio intitolato a Nicola Perin e il Trofeo Fair-Play del Panathlon.

Si giocheranno il primo posto FTGI Colleferro Appia, Roma Legio Invicta XV, Rugby Milano, SS Lazio Rugby Junior, Monti Rugby Rovigo Junior, Buffalo’s, Verona Rugby Junior, Petrarca Rugby Junior, basterà aspettare domenica pomeriggio per sapere chi vincerà la 45esima edizione del Torneo Aldo Milani.

GIRONI

Girone A: Rugby San Donà, FTGI Colleferro Appia, FTGI Euganei

Girone B: AP Partenope Rugby, FTGI Rugby Polesine, Rugby Milano

Girone C: SS Lazio Rugby Junior, VII Rugby Torino, Sud Tirolo Rugby

Girone D: Roma Legio Invicta XV, Monti Rugby Rovigo Junior, Province dell’Ovest Rugby

Girone E: Buffalo’s, FTGI Valpolicella West Verona, Cus Genova

Girone F: Verona Rugby Junior, Unione Rugby L’Aquila, Arvalia Villa Pamphili Rugby Roma

Girone G: Petrarca Rugby Junior, Grifoni Rugby Oderzo, Nea Ostia Rugby

Risultati prima giornata

Sabato 13 aprile - stadio Battaglini - Rovigo

CAMPO 1

ore 14 Rugby San Donà – FTGI Euganei (A) 12-5

ore 14,40 - Roma Legio Invicta XV – Monti Rugby Rovigo Junior (D) 21-21

15,20 - Petrarca Rugby Junior – Grifoni Rugby Oderzo (G) 8-3

16,00 - VII Rugby Torino - SS Lazio Rugby Junior (C) 7-22

16,40 - Unione Rugby L’Aquila – Arvalia Villa Pamphili Rugby Roma (F) 12-24

17,20 - Rugby Milano – AP Partenope Rugby (B) 38-0

18,00 - Cus Genova – Buffalo’s (E) 0-10

CAMPO 2

Rugby Milano – FTGI Rugby Polesine (B) 22-5

Buffalo’s – FTGI Valpolicella West Verona (E) 22-5

FTGI Colleferro Appia – FTGI Rugby Euganei (A) 41-0

Monti Rugby Rovigo Junior – Province dell’Ovest Rugby (D) 36-0

Grifoni Rugby Oderzo – Nea Ostia Rugby (G) 22-24

Sud Tirolo Rugby – SS Lazio Rugby Junior (C) 10-7

Arvalia Villa Pamphili Rugby Roma – Verona Rugby Junior (F) 0-20

CAMPO 3

Sud Tirolo Rugby– VII Rugby Torino (C) 15-17

Verona Rugby Junior- Unione Rugby L’Aquila (F) 45-0

FTGI Rugby Polesine – AP Partenope Rugby (B) 17-0

FTGI Valpolicella West Verona – Cus Genova (E) 12-7

Rugby San Donà – FTGI Colleferro Appia (A) 7-7

Province dell’Ovest Rugby – Roma Legio Invicta XV (D) 14-22

Nea Ostia Rugby – Petrarca Rugby Junior (G) 0-46

Classifica Gironi prima giornata

Girone A: FTGI Colleferro Appia 7, Rugby San Donà 6, FTGI Euganei 1

Girone B: Rugby Milano 9, FTGI Rugby Polesine 6, AP Partenope Rugby 0

Girone C: SS Lazio Rugby Junior 6, Sud Tirolo Rugby 5, VII Rugby Torino 4,

Girone D: Monti Rugby Rovigo Junior 7, Roma Legio Invicta XV 7, Province dell’Ovest Rugby 0

Girone E: Buffalo’s 9, FTGI Valpolicella West Verona 4, Cus Genova 1

Girone F: Verona Rugby Junior 10, Arvalia Villa Pamphili Rugby Roma 5, Unione Rugby L’Aquila 0

Girone G: Petrarca Rugby Junior 9, Nea Ostia Rugby 5, Grifoni Rugby Oderzo 2